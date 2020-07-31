Video Haber İstanbul Ayasofya Camii'nde bayram namazı kılındı | Video

İstanbul Ayasofya Camii'nde bayram namazı kılındı | Video

İstanbul Ayasofya Camii'nde bayram namazı kılındı | Video
31.07.2020 | 09:23

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Yeniden ibadete açılan İstanbul Ayasofya Camii'de bayram namazı kılındı. Ayasofya Camii'ndeki bayram namazına binlerce kişi katıldı. Ayasofya Camii'nde kılınan ilk (Kurban Bayramı) bayram namazına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da katıldı.

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