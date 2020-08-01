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’nün Twitter yasağı ’ü trollüğe sürüklemiş

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
FETÖ’nün Twitter yasağı Zekeriya Öz’ü trollüğe sürüklemiş
Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari savcı Zekeriya Öz'e koyduğu Twitter yasağı FETÖ'cü savcıyı trollüğe sürükledi. ByLock yazışmaları ortaya çıkan Öz'ün bir arkadaşına 5 farklı sahte hesap açtığını, bu hesaplar üzerinden hakkında çıkan haberlere cevap vermek istediğini, abilerin kendisine izin vermediğini yazması dikkat çekti.

"5 HESAP VAR"
Öz, ByLock yazışmalarında şunları kaydetti: "Hukuksam isimli Twitter adresini takip et. Tweet atınca DM atarsın kendi hesabından da... Bu benim hesap. Buradan her türlü tweeti atarız. Bana at, sonra RT ederiz. Oradan DM at. 5 tane hesap var hepsini RT ederim. Onlar izin vermezse buradan her ağır yazıyı yazarız. İstedik ama adamlar dönmedi bile... Ben Hukuksam'dan yazarım ne istersen. Hukuksam'ı bir iki arkadaşa tavsiye et. Benim olduğumu söyleme. Bazı tweetleri yaz ben atayım. Sen RT et. O hesabı biraz canlandıralım.

ÖRGÜTE SİTEM ETMİŞ
Hakkımdaki ağır iddialar ve Ergenekonla ilgili iftiralara karşı cevap vermem gerekiyor. Sessiz kalsak da daha fazla yükleniyorlar. Hakkımda yazılanların yarısı istişare heyetinden birisi için yazılsaydı gene de sessiz mi kalacaklardı? Adamlar Ergenekon'a kumpas diyor, kimsenin gıkı çıkmıyor. Sukut ikrardan gelir. Hakkımdaki iftiralara karşı heyet ya savunma ve cevap hakkı hazırlasın ya da ben hazırlayacağım kafama göre...

İMAMLARA İLGİSİZLİK SİTEMİ
"Adliyede deşifre edilecek konuları Hukuksam'dan yazalım. Bu hesabı kimseye söyleme. Ne dersen de arkadaşların burnu havada... Bazılarına cevap bile vermiyorlar. Bunlar tamamen farklı dünyada yaşıyor. Ne zaman yumurta kapıya dayanır o zaman... Böyle bir şey yapalım derler. Adamların öyle bir kaygısı yok."

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FETÖ’nün Twitter yasağı Zekeriya Öz’ü trollüğe sürüklemiş
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