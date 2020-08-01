FETÖ’nün Twitter yasağı firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ü trollüğe sürüklemiş | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:55
01:04
01:54
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki | Video 28.07.2020 | 17:08
04:08
03:25
00:52
01:00
05:51
02:21
Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu | Video 25.07.2020 | 22:05
01:59
02:36
15:28
Ayasofya Camii minarelerinde tarihi ezan | Video 24.07.2020 | 14:04
07:27
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi | Video 24.07.2020 | 12:12
04:41
Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Ayasofya için özel para basıldı | Video 23.07.2020 | 22:27
01:43
05:15
03:06
00:29
01:20
05:43
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı | Video 22.07.2020 | 15:18
Fetullahçı Terör Örgütü’nün firari eski savcı Zekeriya Öz’e koyduğu Twitter yasağı FETÖ’cü Öz’ü trollüğe sürüklemiş. ByLock yazışmaları ortaya çıkan Öz’ün bir arkadaşına 5 farklı sahte hesap açtığını, bu hesaplar üzerinden hakkında çıkan haberlere cevap vermek istediğini, abilerin kendisine izin vermediğini yazması dikkat çekti.