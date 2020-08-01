FETÖ’nün Twitter yasağı firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ü trollüğe sürüklemiş | Video

Fetullahçı Terör Örgütü’nün firari eski savcı Zekeriya Öz’e koyduğu Twitter yasağı FETÖ’cü Öz’ü trollüğe sürüklemiş. ByLock yazışmaları ortaya çıkan Öz’ün bir arkadaşına 5 farklı sahte hesap açtığını, bu hesaplar üzerinden hakkında çıkan haberlere cevap vermek istediğini, abilerin kendisine izin vermediğini yazması dikkat çekti.