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haberi: İnternetteki o mağduriyet son bulacak! ile hızlıca silinebilecek

haberi: İnternette " 'de de kullanılabilecek. Kullanıcılar arşivinde yer alan bilgilerini sildirebilecek. Uygulama birçok ülkede yapılıyor. 'de kabul edilen yeni sosyal medya düzenlemesiyle de internet siteleri ve sosyal medya arşivlerinde yer alan, şantaj ve baskı yapmak amacıyla kullanılan fotoğraf, video, yazı veya içeriklerin muhatap bulunarak hızlıca silinebilmesi hedefleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 10:33 Son Güncelleme: 1.8.2020 10:33 ABONE OL
Son dakika haberi: İnternetteki o mağduriyet son bulacak! Sosyal medya düzenlemesi ile hızlıca silinebilecek

Son dakika haberi: Yeni sosyal medya düzenlemesi ile internetteki mağduriyetlerden birinin daha giderilmesi hedefleniyor. TBMM'de kabul edilen yeni sosyal medya düzenlemesiyle de internet siteleri ve sosyal medya arşivlerinde yer alan, şantaj ve baskı yapmak amacıyla kullanılan fotoğraf, video, yazı veya içeriklerin muhatap bulunarak hızlıca silinecek.

ÇOK ÖNEMLİ MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Avukat Kadir Kurtuluş "Bu yasayla sosyal medya şirketleri, çoktan yapmaları gereken düzenlemeleri yapınca insanlar da mağdur olmadan ve mahkemelere gitmeden karşılarında muhatap bulacak, çok önemli mağduriyetlerin önüne geçilecektir" dedi.

UNUTULMA HAKKI

Avukat Elvan Kılıç, "Anayasa'da açıkça düzenlenmeyen 'unutulma hakkı', internet vasıtasıyla ulaşılması kolay olan ve dijital hafızada bulunan haberlere erişimin engellenmesi için Anayasa'nın ilgili maddelerinin (17-20) doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: İnternetteki o mağduriyet son bulacak! Sosyal medya düzenlemesi ile hızlıca silinebilecek
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