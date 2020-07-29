Son Dakika Haberi: İnternet sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi! Artık Twitter, Facebook ve... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:37
05:34
03:48
Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video 28.07.2020 | 23:45
06:28
01:03
Türkiye'den yeni Navtex! Barbaros nerede arama yapacak? | Video 28.07.2020 | 22:15
01:36
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 28.07.2020 | 21:11
03:16
01:15
Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada | Video 28.07.2020 | 19:05
00:33
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı | Video 28.07.2020 | 19:19
00:35
İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür | Video 28.07.2020 | 18:26
18:09
04:14
03:12
16:54
02:03
04:02
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 28.07.2020 | 12:40
00:25
01:20
03:36
Son dakika... İnternet sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! Artık Facebook, Twitter gibi sosyal medya şirketleri Türkiey'de temsilci açacak. İnternet sosyal medya düzenlemesi ile Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde neler değişecek? İşte TBMM'de kabul edilen internet sosyal medya düzenlemesinin detayları...