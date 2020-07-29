Son Dakika Haberi: İnternet sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi! Artık Twitter, Facebook ve... | Video

Son dakika... İnternet sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! Artık Facebook, Twitter gibi sosyal medya şirketleri Türkiey'de temsilci açacak. İnternet sosyal medya düzenlemesi ile Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde neler değişecek? İşte TBMM'de kabul edilen internet sosyal medya düzenlemesinin detayları...