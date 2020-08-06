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Son dakika: DHKP-C’ye İstanbul’da darbe

DHKP-C terör örgütünün yurt dışı merkez komitesi ile yapmış olduğu şifreli yazışmaların ele geçirilmesine yönelik Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ’ne operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 6.8.2020 18:08 Son Güncelleme: 6.8.2020 18:10 ABONE OL
Son dakika: DHKP-C’ye İstanbul’da darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

DHKP-C’ye İstanbul’da darbe | Video

Edinilen bilgiye göre, aranması olan örgüt mensubu şahısların yakalanması ve örgütün yurt dışı merkez komitesi ile yapmış olduğu şifreli yazışmaların ele geçirilmesine yönelik Şişli ilçesinde faaliyet gösteren İdil Kültür Merkezi'ne dün operasyon düzenlendi

Gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda;
N.G.,O.K.,E.K.,R.A.,F.K ve Y.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve örgütsel dökümanlara incelenmek üzere el konuldu.

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Son dakika: DHKP-C’ye İstanbul’da darbe
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