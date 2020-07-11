DHKP-C'nin tabutlu propagandasına dava

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde DHKP-C terör örgütü adına ölüm orucuna giren Helin Bölek, İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak'ın fotoğraflarının olduğu tabutla eylem yapan 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 27 Şubat günü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin bir ihbar üzerine harekete geçtiği kaydedildi.





PANKARTLARLA ANIT ÖNÜNE GELDİLER



İhbarda, Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı çevresinde Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi ailelerin protestolu eylem yapabileceği şeklinde bilgi geldiği belirtildi. Aynı gün saat 15.40 sıralarında Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresinde şüpheliler Deniz A., Aygül B., Yunus A. ve Ahmet G.'nin yanların da 'Adalet İçin Ölüm Orucundalar , TAYAD'lı aileler' yazılı pankart ile anıt önüne geldikleri kaydedildi.

TABUTLU PROPAGANDA



Şüphelilerin, DHKP-C terör örgütü adına ölüm orucunda olan Helin Bölek, İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak'ın fotoğraflarının olduğu tabutu taşıdıkları ifade edilen iddianame, polis memurlarının 'eylemin kanunsuz olduğunu ve eylemi sonlandırmaları gerektiği' yönündeki anonslarına rağmen şüphelilerin eylemlerine devam ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin bu şekilde '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Terör Örgütünün Propagandası' suçlarını işledikleri kaydedildi.





"ŞÜPHELİLERİN EYLEMİ ÖRGÜTSEL NİTELİKTE"



Savcılıkça, söz konusu ölüm orucunun örgüt mensuplarınca örgütsel bir eylem olarak başlatıldığı ve bu eyleminde TAYAD tarafından desteklenen bir eylem olduğu, bu nedenle şüpheliler tarafından yapılan bu eyleminde örgütsel nitelikte olduğu, dolayısıyla her iki suçun da şüphelilerce ayrı ayrı işlendiği belirtildi.

Deniz A., Aygül B., Yunus A. ve Ahmet G. hakkında atılı suçlardan ceza talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.



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