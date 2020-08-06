Video Yaşam DHKP-C’ye İstanbul’da darbe | Video

DHKP-C’ye İstanbul’da darbe | Video

DHKP-C’ye İstanbul’da darbe | Video
06.08.2020 | 18:03

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DHKP-C terör örgütünün yurt dışı merkez komitesi ile yapmış olduğu şifreli yazışmaların ele geçirilmesine yönelik Şişli ilçesinde faaliyet gösteren İdil Kültür Merkezi’ne operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, aranması olan örgüt mensubu şahısların yakalanması ve örgütün yurt dışı merkez komitesi ile yapmış olduğu şifreli yazışmaların ele geçirilmesine yönelik Şişli ilçesinde faaliyet gösteren İdil Kültür Merkezi'ne dün operasyon düzenlendi

Gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda;
N.G.,O.K.,E.K.,R.A.,F.K ve Y.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve örgütsel dökümanlara incelenmek üzere el konuldu.

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