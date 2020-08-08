SON DAKİKA: İBB'nin 8 TL'lik süt skandalında yeni gelişme! Kendilerini böyle yalanladılar...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin süt açıklaması; 47 bin 602 çocuğa süt verilmediğini gözler önüne serdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) süt fiyatlarına ilişkin SABAH'ın "İBB'den litresi 8 liraya süt şov" başlıklı haberine komik bir gerekçeyle cevap verdi. Belediyeden 5 Ağustos 2020 tarihinde yapılan açıklamada; "Sütlerimiz kaliteli... 60 kamyonet, 60 şoför ve 60 sosyolog/sosyal hizmet uzmanı dağıtımda görev yapıyor" denildi.

İBB açıklamasında; "Süt dağıtılan çocuk miktarı son olarak 115 bine ulaşmıştır" denildi.

İBB'NİN FAALİYET RAPORU: 162 BİN 602 ÇOCUĞA SÜT VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 Faaliyet Raporu'nda ise 162 bin 602 çocuğa süt verildiği iddia ediliyor. Raporun 5. sayfasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; "İstanbul Halk Süt Projesi ile 3-6 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz sütlerini ulaştırmaya başladık" ifadeleri yer alıyor.

Raporun 150. Sayfasında ise; "İstanbul Halk Süt Projesi Kapsamında Süt Dağıtımı Yapılan Çocuk Sayısı 162 bin 602" ifadeleri yer aldı.

47 BİN 602 ÇOCUĞA SÜT VERİLMEDİ Mİ?

İBB'nin 5 Ağustos 2020 tarihli açıklamasında; "Süt dağıtılan çocuk miktarı son olarak 115 bine ulaşmıştır" ifadesi ile İBB'nin raporunda yer alan "Süt dağıtımı yapılan çocuk sayısı 162 bin 602" açıklamasının çelişkili olduğu ifade ediliyor. İBB'nin raporuna göre; 47 bin 602 çocuğa süt verilmemiş.

İBB LİTRESİ 8 LİRA OLAN SÜT DAĞITIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin litresi 8 lira olan süt dağıttığını açıklamıştı.

Göksu, çocuklara süt dağıtılmasını desteklediğini belirterek, "Kapı kapı giydirilmiş araçlarla milletin evine süt götürüyorsunuz. Bu şu demek: 'Ey ev sen fakirsin. Senin evinin çocuğuna ben süt getiriyorum. Bu ne kadar rahatsız edici değil mi? 30 milyonluk süt dağıtılmış. Litresi 8 lira olan süt dağıtılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

2 MİLYON 407 BİN 316 LİRA BELEDİYEYE İLAVE MALİYET!

İBB Denetim Raporu'nda da; İBB'nin ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklemediği, 61 adet araç ve yüzlerce personelin süt dağıtımında görevlendirildiği hatırlatılarak, "2.5 aylık şovun süt bedeli dışında belediyeye ilave maliyeti 2 milyon 407 bin 316 TL'dir" denildi.

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İHALE YAPILMAKSINIZ İZMİR'DEKİ KOOPERATİFE VERİLDİ

Raporda; İstanbul'da dağıtılacak sütün ihale yapılmaksızın 8 milyon 835 bin TL+KDV bedelle İzmir'de faaliyet gösteren S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden mal alımı sözleşmesiyle alındığı, süt alımının ihaleden istisna kapsamında olmadığına dikkat çekildi.