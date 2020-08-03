İBB, park alanlarını satışa çıkardı

CHP'li yönetim, İstanbullunun gezdiği, çocukların oynadığı arsa satışlarını yapmaktan vazgeçmedi. "Herşey çok güzel olacak" diyerek seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini devralan CHP'li İBB yönetimi, birinci yılında borç batağına saplandı. İsraf ve rant iddialarıyla çalkalanan belediyede borç miktarı 15 milyar doları aşarken, son olarak Beşiktaş, Başakşehir, Şişli, Esenler, Kağıthane, Eyüpsultan, Pendik, Şile ve Tuzla'daki park alanlarını satışa çıkardı.CHP'li İBB yönetimi son olarak, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde bulunan boş alanları satılığa çıkardığını duyurdu.En son "park alanı" olarak tescillenen Beşiktaş, Başakşehir, Şişli, Esenler, Kağıthane, Eyüpsultan, Pendik, Şile ve Tuzla'daki alanları da satış listesine koyan İBB yönetimi, meclisin aldığı karara saygı duymadı. 2 kez meclise gönderdiği arsa satışlarından beklediği onayı alamayınca da mahkemenin yolunu tuttu.12 Ağustos'ta Emlak Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan her iki ihalenin saat 11.00'da Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılacağı duyuruldu. Açık teklif artırma usulü ile yapılacak ihalede Fatih'te bulunan alan için muhammen bedel olarak 328 bin 640 TL, Beyoğlu'nda bulunan alan için ise 573 bin 750 TL belirlendi. Bölgede oturanların nefes alma imkanı bulduğu alanları en yüksek teklifi veren isteklilerin alacağı görüldü. İBB'nin şu ana kadarki borçlanmasının 15 milyar TL'yi bulduğu ifade edildi.