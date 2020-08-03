İBB, park alanlarını satışa çıkardı | Video

İsraf ve rantla borcu 15 milyar lirayı aşan CHP’li İBB yönetimi, Beşiktaş, Başakşehir, Şişli, Esenler, Kağıthane, Eyüpsultan, Pendik, Şile ve Tuzla’daki park alanlarını satışa çıkardı.