Başarı hikayemizi gençlerle, emekçilerle yatırımcılarla ve cesur sanayicilerle yazacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşma yapacağı alana yüzde 100 yerli ve milli dünyadaki ilk lastik tekerlekli iş makinesi ile geldi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;



HER KESİMDEN VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDUK: 18 Temmuz'da 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobilini gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım attık. Sağlıkta, sağlık turizminde ülkemizi öne taşıyacak 2 acil durum hastanemiz ile 2682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanemizi devreye aldık. Ekonomide attığımız adımlar ile her kesimden vatandaşımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Salgın döneminde birçok ülkede üretim düşmüşken biz arz sıkıntısı yaşamadık. Solunum cihazını rekor sürede tamamladık. Yardım talep eden dost ülkelerin imdadına koştuk.

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BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ: Birileri fildişi kulelerinde ahkam keserken biz büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Gebze ve Ankara'da 7 farklı altyapıyı teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Ülkemizin 57 yıllık çınarı olan TÜBİTAK'ı daha fonskiyonel bir hale kavuşturuyoruz. Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik. Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz.







GÜNLÜK DEĞİL ASIRLIK HEDEFLERİN PEŞİNDEYİZ: Bir dönem Ege'de, Akdeniz'de meşru hakkımız olan meselelerde bile inisiyatif alamadık. Hayati projeleri iç ve dış rant odakları tarafından örselenmiş ülkemize yeniden özgüven kazandırdık. Dijital oyun şirketlerimiz dünyada ses getirmeye başladı. Savunma sanayinde dışa bağımlığını yüzde 70'den 30'lara düşürdü. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda son 18 yılda sıfırdan Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. IMF'e olan 23.5 milyar dolarlık borcumuzu mayıs 2013'te ödeyerek sıfırladık. Artık borcumuz yok. Takip eden, tüketen bir ülke konumundan tasarlayan üreten ürettiklerini dünyaya ihraç eden dünya konumuna geldik. Bunları 18 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz.

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KANAL İSTANBUL MESAJI: Başarı hikayelerini ülkemizin sıkıntıya girmesini isteyenlerle değil, gençlerimizle, emekçilerimizle, yatırımcılarımızla, cesur sanayicilerimizle yazacağız. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var. Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var.



MÜHÜR VURACAĞIZ: Ülkemizi gelişen teknolojilerin pazarı değil, tasarlayıcısı, üreticisi de olsun istedik. Günü kurtarmaya değil, geleceğe mührümüzü vurmaya odaklandık.

HER ALANDA BAĞIMSIZLIĞI PEKİŞTİRECEK ADIMLAR ATIYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirliyor. Hedefimiz çok net: Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üslerinden biri yapmak. TÜBİTAK aracılığıyla sanayiye, akademiye ve bilim insanlarına destekler veriyor, bilimin ve teknolojinin topluma hizmet etmesini sağlıyoruz. Başkan Erdoğan'ın çizdiği Milli Teknoloji Güçlü Sanayi vizyonuyla ülkenin her alanda bağımsızlığını pekiştirecek adımları büyük bir gayretle attık. 18 yılın tüm kazanımlarını, katma değer ve teknoloji üretimiyle daha da zenginleştireceğiz. Bugün açacağımız altyapılar, üretim seferberliğimize önemli katkılar sunacak. Bu altyapılarla sizin de söylediğiniz gibi bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız. Bu vesileyle merkezlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.



ÖĞRENCİLERE MÜJDE: TÜBİTAK FEN LİSESİ AÇILIYOR

Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak. TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere, tüm çevre şart testleri ülkemizde icra edilecektir.



YERLİ AŞI KLİNİK ÇALIŞMA SAFHASINDA

Yerli aşı geliştiren ülkeler arasında, ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. İki aşı adayımız, hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunların biri etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi.







7 MERKEZ AÇILDI

TÜBİTAK RUTE Motor Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK MAM Ulusal Enerjetik Malzemeler Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı, TÜBİTAK MAM Biyomalzeme, Biyomekanik, Biyoelektronik Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK MAM Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Araştırma, Geliştirme ve Onarım Mükemmeliyet Merkezi, TÜBİTAK UME Fotovoltaik Performans Test Merkezi, TÜBİTAK SAGE Çevresel Testler Merkezi ve TÜBİTAK SAGE Ar-Ge Hizmet Binası törenle açıldı.