Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net ekonomi mesajı: Türkiye dimdik ayakta! Kimse halkımızı yanıltmaya kalkmasın...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a Cuma namazı sonrası vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, Ayasofya içinde incelemelerde bulunduktan sonra, dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarının yanına geldi. Erdoğan, gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomiye yönelik saldırılara değindi, "Türkiye dimdik ayakta" dedi. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara, "Uzanamadıkları üzüme koruk diyorlar" ifadeleri ile tepki gösterdi. Erdoğan, Merkez Bankası rezervni açıkladı, ekonominin rayına oturacağını söyledi. Erdoğan, konuşurken dövizde sert düşüşler gözlendi.

Başkan Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e Bahçeli'nin yaptığı 'Evine dön' çağrısını desteklediğini ve İYİ Parti'nin terör ile el ele olan HDP ile yan yana olmaması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Muharrem İnce'nin parti kuracağı söylentileri ile ilgili de ilk değerlendirmeyi yaptı.

Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'de flaş Beyrut patlaması açıklaması | Video

"KARDEŞ LÜBNAN'IN YANINDAYIZ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle Beyrut patlaması neticeleri itibarıyla failleri kimdir, henüz belirlenmiş değil. Konu ile ilgili başta Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede, kimdir, hangi kuruluştur, alınmış bir bilgi yok. Bilgi olmadığı için de şu yapmıştır dememiz de özellikle biz siyasilere yakışmaz. Kardeş Lübnan halkı ve yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Çok ama çok büyük bir felaket. Benzerini Refik Hariri zamanında da yaşamıştık. Çok daha ileri seviyede gerçekleşti. Söylenenleri biliyorsunuz. Füzelerin olduğu depolardan olduğu söyleniyor, nitrat deniliyor. Açık bilgilendirme yapıldı diyemiyoruz. Biz de yakından takip ediyoruz. Yardımcım Fuat Bey ile Dışişleri Bakanımız da orada gelişmeleri yerinde takip ediyor.

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Koca Yusuf ile oraya çok çeşitli yardımları gönderdik. Askeri birçok yardım da var. Sağlık noktasında da yardımlar var. Sahra Hastanesi türü yardımlar var. Hatanelerimiz, sizin hastanelerinizdir, nakletme noktasında yanınızdayım diye kendilerine bildirdim. Sağlık Bakanım, Lübnanlı mevkidaşı ile görüşüyor. Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakamayız.

Bölgede ciddi bir sıkıntının sebebi oldu Beyrut Limanı'nın bunu yaşanması. Buranın ihyası kaç yıl alır başka bir soru. Ama yanlarındayız.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Yunanistan - Mısır arasındaki MEB anlaşması- Değerli arkadaşlar, Yunanistan ile Mısır arasındaki bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Buralara baktığımız zaman Yunanistan'ın Libya ile ilgili olarak buradaki kıyıdaş olma konusunda alakası var mı? Ne işi var orada? Mısır'ın alakası var mı? Biz Libya ile bu anlaşmayı yapınca, hepsi bu işin üstüne atladılar. Biz bunu size karşı yapmadık, yanlış anlaşılma olmasın diye bize yaslıyorlar. Olsa da olmasa da, biz Libya ile anlaşmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

"MERKEL RİCADA BULUNDU, 'BUNLAR SÖZLERİNDE DURMAZLAR' DEDİM"

En son Dışişleri Bakanım, Maltalı ve Libyalı mevkidaşları ile görüştü. Kararlı bir şekilde görüşmelerimiz sürüyor. Deniz yetki alanları ile ilgili buralarda hakkı olmayanlar le görüşmeye gerek bile görmüyoruz.

Merkel benden ricada bulundu, sondajı durdurursanız işimizi kolaylaştırırsınız dedi. Ben de Yunanistan'a güvenmiyorum, güveniyorsanız 3-4 haftalık durduralım dedik. Nitekim benim dediğim gibi oldu.

"SONDAJA YİNE BAŞLIYORUZ"

Şimdi ne olacak? Sondaja başladık yeniden. Sözlerinde durmuyorlar. Barbaros Hayrettin'i de oraya gönderdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da "Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var" | Video

"DIŞARIDAKİ DÜŞMANLAR YETİYOR AMA İÇERİDEKİLER DE POMPALAMA GÖREVİ GÖRÜYOR"

Dünyada ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız başta ABD, Rusya ve Avrupa, koronavirüs sonrası çok ciddi zikzaklar yaşıyor. Tüm samimiyetim ile, içerideki düşmanları gündeme getirmek istemiyorum. Dışarıdakiler yetiyor ama içeridekiler de pompalama görevi görüyorlar. 2002 Kasım'da göreve geldi. Göreve geldiğimizde, 2002'de mili gelir 206 milyar dolardı. Şimdi milli gelirimiz 750 milyar dolara çıktı. O zaman 3581 dolar fert başı gelir vardı, bu 9127 dolara çıktı.

TEK TEK RAKAM VERDİ

2002'de otomobil satışı 91 bindi. 2019 ise 387 bine çıktı.

Buzdolabı şatışları 1 milyon 88 bindi. 2019'da 2 milyon 406 bin buzdolabı satışı var. Türkiye bir tırmanışta. Bunu gözleri olup görmeyenler var. Ben belgeler ile konuşuyorum. Açılan şirket sayısı 30 bin civarındayken, 2017'de 85 bin ek şirket açılmış. İstihdam 19 milyon 600 kişiydi. Şu an 28 milyonun üzerinde.

Bazı sıkıntılar yok değil. Ama Türkiye adeta bir uçuşun içinde. Gözü olup görmeyenler bunu yanlış aktarıyor. Ne kadar yanlış anlatırlarsa anlatsınlar bu tırmanışımızı devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Gerek TL, gerek döviz, gerek altın rezervinde, basit bir şey söyleyeyim.

"MERKEZ BANKASI'NIN REZERVİ 105 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'nin 23.5 milyar IMF'ye borcu vardı. 2013'te biz sıfırladık. Döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, şu anda 105 milyar dolar. Merkez Bankası'nın rezervi. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Dünden daha güçlüyüz, yarın dha güçlü olacağız.

17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. 17-18 yıl önce neredeydik, şimdi neredeyiz? Samimi bir soru soruyorum. Terörle mücadele öyle ücretsiz yapılmıyor. Ciddi harcamalarımız oluyor mu, oluyor. Savunma sanayisinde ciddi harcamalar yaptık mı, yaptık. Yüzde 20'lerde yüzde 70'lere çıktı yerlilik.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK'I HEDEF ALANLARA: UZANAMADIKLARI ÜZÜME KORUK DİYORLAR

Bu maliyet ile Türkiye bölgede değil, dünyada başka yerde. Biz Libya'ya zevk için girmedik. Libyalı kardeşlerimiz davet ettiler, dost kardeşlerimiz var. Orada onurlu bir mücadele sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Benim Hazine ve Maliye Bakanım ile ilgili yaptıkları şeyler, yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar.

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Koronavirüste 150'ye yakın ülkeye maske, tulum, ilaç, her şeyi gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor, bir şey ile oluyor. Bunlara siz kör müsünüz diye sorun ya...

Çam ve Sakura Hastanesi'ni biz bitirdik mi, bitirdik. Bunlar neyle oluyor? Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimizi biz birilerine muhtaç etmeyeceğiz.

"MUHARREM BEY'İN PARTİ KURMAK HAKKIDIR"

Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmaları ve Bahçeli'nin Akşener'e daveti- Bizim içimizden de birileri ayrıldı, parti kurdular. Parti kuruşları nereye varır bilemem. Muharrem Bey'in hakkıdır, nereye varır bilemem. Ama doğal hakkıdır. Eski bir siyasetçidir.

"AKŞENER'E BAHÇELİ'NİN DAVETİ MAKUL BİR DAVETTİR"

Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. Makul bir davettir. Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir davet olabilir. Dağınıklıkta bir şey yok. Terör örgütleri ile el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye uygun düşmüyor. Bundan dolayı bu davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ülke genelinde bütünleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

"BU KONU YERLİ YERİNE OTURACAK"

Doların Erdoğan'ın konuşması sonrası düşmesi - Bu konu yerli yerine oturacak. Türkiye'de sistem oturdu. Bu bazı zamanlarda tırmanış ve inişler oluyor. Yılbaşında 10 lira falan diyorlardı. İş şimdi olduğumuz noktalarda. Koronavirüs gelişmeleri, Beyrut'ta yaşananlar ortada. TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Altının, dövizin yerli yerine oturacağını düşünüyorum. Bunu görmemiz lazım.

Bankalar Birliği'nin toplantısı vs. bunlar atınan adımlardır. Düzelecek.

KORONAVİRÜS UYARISI

Koronavirüs kısıtlamaları - Kısıtlamaların hepsi Bilim Kurulu'nun kararlarına bağlı. Halkıma sesleniyorum, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Buna kendimiz için dikkat edelim. Vaka ve vefat sayısının düşmesini hep birlikte başaralım sağlayalım.

Erdoğan kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara seslendi. Erdoğan, koronavirüs uyarısında bulundu. Erdoğan, "Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim.Buna dikkat edersek çok ama çok az hasarla bunu atlatırız. Buna dikkat etmemiz lazım, anlaştık mı? Birliğimizi ve beraberliğimizi asla bozmayalım. Sabrettik, sabrettik ve Allah bize Ayasofya'nın kapılarını hamdolsun açtı.