Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'de flaş Beyrut patlaması açıklaması | Video
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ayasofya Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama felaketi ile ilgili olarak Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti.