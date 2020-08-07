Video Türkiye Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'de Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video

Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'de Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video

Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'de Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video
07.08.2020 | 14:49

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Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'de Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video 26:30
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ayasofya Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından önemli açıklamalarda bulundu. (7 Ağustos 2020 Cuma)

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