Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'de Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ayasofya Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından önemli açıklamalarda bulundu. (7 Ağustos 2020 Cuma)