Cumhurbaşkanı Erdoğan'da "Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var" | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ayasofya Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrası öenmli açıklamaalrda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekomnomi ile ilgili bir soru üzerine "Dünyada ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız başta ABD, Rusya ve Avrupa, koronavirüs sonrası çok ciddi zikzaklar yaşıyor. Tüm samimiyetim ile, içerideki düşmanları gündeme getirmek istemiyorum. Dışarıdakiler yetiyor ama içeridekiler de pompalama görevi görüyorlar. 2002 Kasım'da göreve geldi. Göreve geldiğimizde, 2002'de mili gelir 206 milyar dolardı. Şimdi milli gelirimiz 750 milyar dolara çıktı. O zaman 3581 dolar fert başı gelir vardı, bu 9127 dolara çıktı" dedi.