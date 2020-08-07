Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Yunanistan açıklaması 'Sözlerinde durmadılar' | Video
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ayasofya Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından sözlerinde durmayan Yunanistan'a tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın sözünde durmadığını belirterek "Sondaja başladık yeniden. Sözlerinde durmuyorlar. Barbaros Hayrettin'i de oraya gönderdik" dedi.