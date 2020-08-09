Son dakika haberi | Başkan Erdoğan canlı yayında test etti! Tamamen yerli ve milli... | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunacak. Başkan Erdoğan tören öncesi yüzde yüz yerli ve milli dünyadaki ilk lastik tekerlekli elektrikli iş makinesini test etti.