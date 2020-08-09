Video Haber Başkan Erdoğan'dan yeni TÜBİTAK Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan yeni TÜBİTAK Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan yeni TÜBİTAK Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar | Video
09.08.2020 | 18:17

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan tören alanına yüzde 100 yerli ve milli dünyadaki ilk lastik tekerlekli iş makinesi ile geldi. Erdoğan, TÜBİTAK Fen Lisesi'nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacağının müjdesini verdi. Erdoğan, "Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var." derken corona virüs aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin bilgi de verdi. Erdoğan, "Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi." dedi.

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