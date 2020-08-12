Erdoğan’dan Akdeniz’de zirve hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in ricası üzerine Yunanistan'ın yükselttiği tansiyonu düşürme yönünde inisiyatif almasına rağmen Atina'nın Mısır ile yaptığı son anlaşma gerilimi yeniden tırmandırdı. Türkiye bir yanadan sahada gerekenleri yaparken diplomasiye de açık kapı bırakıyor. Başkan Erdoğan'ın bu hafta Merkel ile telefon görüşmesi yapacağı belirtildi. Görüşmenin ana gündem maddesi Erdoğan'ın Akdeniz'de enerji kaynaklarının adil dağılımı için formül geliştirilmesine yönelik yaptığı tarihi Akdeniz toplantısı çağrısı olacak.Yunanistan'ın gerginliğe tırmandıran tavrına Ankara'nın tepkisi dün de devam etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayromov ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin burada iyi niyet göstergesi olarak "taviz değil geçici bazı jestler" yaptığını, Avrupa Birliği ve Almanya'nın diyalog için çaba sarf ettiğini anımsattı. AB ve Almanya'ya "Biz bu jesti yaparız ama Yunanistan ve Rum kesiminden herhangi olumlu adım yerine olumsuz adım göreceksiniz" dediğini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin argümanlarının gerçekleştiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türkleri'nin haklarını sonuna kadar savunacağız ve bu konuda da hiçbir şekilde taviz veremeyiz. Kimse Türkiye'ye yönelik 'Siz iyi niyet göstermediniz' diyemez. Biz iyi niyet gösterdik ama karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Dolayısıyla suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar" diye konuştu.AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Doğu Akdeniz'deki artan gerginliğin sorunların çözümüne katkı sağlamayacağını belirterek, "Doğu Akdeniz'deki sorunları çözmek için diyalog ve irtibat içinde iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka uygun davranılması gerekiyor. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, yapıcı diyaloğun inşa edilmesi için çaba sarf ediyor" dedi.MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve birlik komutanlıklarına telekonferans yöntemiyle bağlanarak bilgi aldı. Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını, hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceğini belirtti.Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşmek üzere Başbakanlıkta bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağırdığı belirtildi.Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Külliye'deki toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantıda yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, siber güvenlik, muhabere, silah, mühimmat, füze ile çeşitli platformlara ilişkin bir çok proje karara bağlandı. Yapılan açıklamada, "Türkiye, tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir" denildi. ANKARA