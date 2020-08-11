Recep Tayyip Erdoğan: Liderlerin hayallerini gerçekleştiren lider

Türkiye'nin makus talihini değiştirmek için 14 Ağustos 2001'de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, 19 yaşına girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen bu süreçte adeta önemli liderlerin hayallerini bir bir hayata geçirdi. AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın hazırlattığı çalışmaya göre AK Parti ile birlikte Türkiye'nin çehresini değiştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'dan Adnan Menderes'e, Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Alparslan Türkeş'e ve Turgut Özal'a kadar Türk siyasi hayatının önemli liderlerinin hayallerini gerçekleştirdi.