Recep Tayyip Erdoğan: Liderlerin hayallerini gerçekleştiren lider

PROGRAM BELLİ OLDU

Bu yıl etkinlikler koronavirüs önlemleri gölgesinde "özellikli" nitelikte ve bir gün önce kutlanacak. AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü öncesi medya temsilcileri ile bir araya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 14 Ağustos'ta yapılacak kutlama programıyla ilgili bilgi verdi. Saat 17.00'da yapılacak kutlamanın, pandemi önlemleri kapsamında 975 davetli ile sınırlandığını, programda kuruluştan bugüne AK Parti seçim şarkılarından bir demet sunulacağını, 19'uncu yaş ile ilgili bir sürpriz parçanın da yer alacağını söyledi.

