CHP’nin ne hale geldiğini herkes görsün

CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi oluşum için hazırlıklara başladığı iddia edilen CHP Eski Yalova Milletvekili ve 24 Haziran 2018'deki seçimlerde partinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, beklenen basın açıklamasını dün gerçekleştirdi. Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında İnce, yeni bir parti değil oluşumun ilanını yaptı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kalan süreye gönderme yaparak "Bin Günde Memleket Hareketi" adını verdiği oluşumla, partisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için şimdiden ön almış oldu. Hareketin startını 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta vereceğini kaydeden İnce, ikinci açıklamasını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yapacağını söyledi. İnce şunları söyledi:Televizyonlarda bir Kemal Bey'in bir benim reklamım var. Kemal Bey'in reklamı neden konuyor, aday benim. Dünya siyaset tarihinin en büyük mitingini yapıyoruz. Bana yakın isimleri aday yapmıyorlar, örgütlere para vermiyorlar. Ben kazanamayım diye elinden geleni yapıyorlar.Seçim gecesi elimde bilgi yok. İkinci tura kalıp kalmadığımı öğrenemedim. Sabah oldu sonuçları aldım. YSK'ya yazdım CHP kaç sandıkta gözlemci göndermemiş? 13 bin sandıkta gözlemci yok.Dört milyon oy çöpe gitti. Erdoğan 1.5 milyon az oy alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı. Bana neredeydin diye soranlardan özür diliyorum. Krizi yönetemedim ama bana veri vermediler.Muharrem İnce bu çıkışı bireysel işleri için yapıyor diyorlar. Sesleniyorum, Muharrem İnce'yi açığa düşürebiliriz. CHP tüzük kurultayı toplasın, Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçebilir desin, İnce'nin elinden bu kozu alsın.CHP iktidara yürürken İnce niye bunu yaptı? Genel Başkanın Cumhurbaşkanı olması demek CHP'nin iktidar olması demektir. Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini aday yapacaksak ona CHP iktidarı demem ki. Bizim Genel Başkanın öyle bir iddiası var mı, ben mi duymadım? Böyle bir iddia yoksa hayal demektir.Diğer taraftan CHP'den yapılan açıklamada ise İnce'nin iddialarına yanıt verildi. Açıklamada iddiların tümü yalanlanırken, açıklamaların gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.Partinin ne hale geldiğini herkes bir kez daha görsün. Kurultayda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Hafta sonu yapılan kadın kolları kurultayına konuşma zahmeti bile göstermedi Genel Başkan. Kurultayda kendisi konuşup, kimseyi dinlemeden gitmiştir. Kurultay iradesini tanımayan da bir Genel Başkanımız var artık.