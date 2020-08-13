Son dakika | CHP'li Muharrem İnce'den canlı yayında sert açıklama "Bana seçim gecesi 'Neredeydin?' diye soranlar..." | Video

Son dakika haberi | CHP'li Muharrem İnce, canlı yayında; hakkındaki iddialar yanıt verdi. CHP'li Muharrem İnce yeni hareketi 4 Eylül 2020 günü başlatacağını belirtti! Muharrem İnce basın açıklamasında; Cumhurbaşkanlığı seçim gecesi yaşananlar ve 'Adam kazandı', 'Seçim gecesi neredeydi?' gibi uzun süredir konuşulan konularla ilgili de sert açıklamalarda bulundu. İşte Muharrem İnce'nin CHP ile ilgili canlı yayında yaptığı o açıklamalar...