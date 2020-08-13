Video Haber Son Dakika Haberi | Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklama! "Başlatıyoruz" | Video

Son Dakika Haberi | Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklama! "Başlatıyoruz" | Video

Son Dakika Haberi | Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklama!
13.08.2020 | 10:41

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Son dakika... CHP'li Muharrem İnce CHP'den ayrılarak yeni parti kuracak mı? CHP'li Muharrem İnce, beklenen açıklamayı yaptı ve canlı yayında o tarihi açıkladı. İşte CHP'li Muharrem İnce'nin canlı yayında yaptığı o açıklamalar

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