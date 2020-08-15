Saldırı olursa cevabını misliyle alacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün cuna namazını İstanbul'da Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın Oruç Reis'e yönelik Yunanistan'ın saldırı girişimi ilgili şunları söyledi:Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Nitekim dün (önceki gün) böyle bir durum söz konusu oldu. Kemal Reis gereken cevabı verdi. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Akdeniz'de en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada aslında mesafeleri dahi yok. Metrelerle ifade edilebilecek bir şerit onlarınki. Ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek. Sayın şansölye Merkel ile de konuştum. Kendisinin de bizden tabii ricası "Buna da söyleyecek bir şeyimiz yok ama 28'ine kadar, 23'ünden sonra danışmanlarımızın yapacakları çalışmalar muvacehesinde daha sonra bu işi yumuşatıp daha şöyle korumacı bir anlayış içerisinde bir süreci geliştirelim"dediler. Mutabık kaldık.Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile de bu konuyu görüştük. Sayın Şansölye benden sonra Miçotakis ile görüştü. Miçotakis'i, bize söylediği çizgiye inşallah getirir. Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar. Soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de yaparız.(Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşma) Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü Mısır bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme "Burada yanlış anlaşılmalar var. Düzeltmemizde fayda var" diyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Mısır halkıyla Türk halkının birbirine bakışı, birbiriyle olan dayanışmasının, Yunan halkı ile aynı çizgide olması mümkün değil. Bunu Mısır halkından öte, yöneticilerinin farketmesi gerekir. Suudi Arabistan'da da yanlış adımlar atılıyor.(AB ülkelerinin Doğu Akdeniz'deki tavrı) Libya ile alakalı Berlin Konferansı'na katılanların neredeyse hiçbirisi bu konferansın şartlarına, gereklerine uymuyor. Biz ise gereken adımları bugüne kadar diplomatik hukuk içinde attık.Öte yandan Başkan Erdoğan, bugün yapılacak toplu açılış töreni ve bazı programlar için de memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, kendisini bekleyen hemşehrilerini makam aracından selamladı.(İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşma) İsrail'le şu anda burada gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma ve bir taraftan da Filistin'e yönelik atılan adım yenilir, yutulur değil. Filistin, büyükelçiliğini galiba kapatıyor ya da geri çekiyor. Aynı durum bizim için de geçerli. Dışişleri Bakanıma Dedim ki "Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz."(TL değer kaybını durdurmak için önlem alınacak mı?) Bu hafta ekonomi kurulumuzu toplayarak değerlendireceğiz. Bunlar yeni ataklar değil. Türkiye bu konularda güçlü, yere sağlam basıyor. Evelallah sağlam zemindeyiz ve bu zeminde de yolumuza devam.(Okulların açılışı) Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara bakanlarımız uyuyorlar. Maske, mesafe ve temizlik, bu 3 kurala dikkat etmemiz lazım. Kendimize acıyorsak bunlara dikkat edelim. Acımıyorsak zaten söyleyecek hiçbir şeyim yok.