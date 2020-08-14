Video Haber Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Yunanistan açıklaması "Kemalreis bunlara gereken cevabı verdi" | Video

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Yunanistan açıklaması "Kemalreis bunlara gereken cevabı verdi" | Video

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Yunanistan açıklaması
14.08.2020 | 14:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınla mücadele eden işçilere moral telefonu | Video 01:23
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınla mücadele eden işçilere moral telefonu | Video 14.08.2020 | 15:05
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında çok sert Doğu Akdeniz açıklaması | Video 07:06
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında çok sert Doğu Akdeniz açıklaması | Video 14.08.2020 | 14:07
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Yunanistan açıklaması Kemalreis bunlara gereken cevabı verdi | Video 05:14
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Yunanistan açıklaması "Kemalreis bunlara gereken cevabı verdi" | Video 14.08.2020 | 14:01
Son Dakika | CHP'li Muharrem İnce disipline verilecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu teşkilatlara ne talimatı gönderdi? | Video 01:43
Son Dakika | CHP'li Muharrem İnce disipline verilecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu teşkilatlara ne talimatı gönderdi? | Video 14.08.2020 | 13:51
Alibeyköy'de kadına küfredip aracını parçalayan trafik magandası, ters kelepçe takılıp adliyeye getirildi | Video 00:32
Alibeyköy'de kadına küfredip aracını parçalayan trafik magandası, ters kelepçe takılıp adliyeye getirildi | Video 14.08.2020 | 12:34
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den İzmir'deki yangın ile ilgili flaş açıklamalar! Yangın kasıtlı mı çıkarıldı? | Video 03:39
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den İzmir'deki yangın ile ilgili flaş açıklamalar! Yangın kasıtlı mı çıkarıldı? | Video 14.08.2020 | 12:00
İçişleri Bakanlığı: Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:37
İçişleri Bakanlığı: Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi | Video 14.08.2020 | 11:22
Son Dakika Haberi | Yunan komandolardan Türk köylerinde skandal provokasyon | Video 00:54
Son Dakika Haberi | Yunan komandolardan Türk köylerinde skandal provokasyon | Video 14.08.2020 | 11:12
Son dakika | Bakan Berat Albayrak duyurdu! Türkiye, Avrupa sıralamasında ilk sırada | Video 00:34
Son dakika | Bakan Berat Albayrak duyurdu! Türkiye, Avrupa sıralamasında ilk sırada | Video 14.08.2020 | 10:49
Son Dakika Haberi: ÖSYM'den HES kodu kararı! Sınav girerken HES kodu zorunlu mu? | Video 01:19
Son Dakika Haberi: ÖSYM'den HES kodu kararı! Sınav girerken HES kodu zorunlu mu? | Video 14.08.2020 | 10:30
Bolu’daki dehşet anlarıyla ilgili flaş gelişme! Kafasına şişe ve mermerle vurdu, serbest kaldı | Video 02:17
Bolu’daki dehşet anlarıyla ilgili flaş gelişme! Kafasına şişe ve mermerle vurdu, serbest kaldı | Video 14.08.2020 | 10:20
Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ve BAE arasındaki kirli anlaşmaya sert tepki | Video 03:02
Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ve BAE arasındaki kirli anlaşmaya sert tepki | Video 14.08.2020 | 10:15
Çok sayıda ünlü ismi mağdur etmişlerdi... Sonunda şafak operasyonuyla yakalandılar | Video 01:11
Çok sayıda ünlü ismi mağdur etmişlerdi... Sonunda şafak operasyonuyla yakalandılar | Video 14.08.2020 | 09:38
Son dakika: Alibeyköy'de trafikte kadına saldırı! Trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün aracının camlarını kırdı! | Video 01:14
Son dakika: Alibeyköy'de trafikte kadına saldırı! Trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün aracının camlarını kırdı! | Video 14.08.2020 | 09:11
Bakan Ziya Selçuk'tan 2020 okulların hakkında son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? | Video 05:06
Bakan Ziya Selçuk'tan 2020 okulların hakkında son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? | Video 14.08.2020 | 07:20
Son dakika! Başkan Erdoğan 16 üniversiteye rektör ataması yaptı | Video 02:54
Son dakika! Başkan Erdoğan 16 üniversiteye rektör ataması yaptı | Video 14.08.2020 | 00:31
Şebnem Bursalı A Haber'de açıkladı: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilebilir! | Video 04:20
Şebnem Bursalı A Haber'de açıkladı: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilebilir! | Video 14.08.2020 | 00:07
Son dakika! Oruç Reis'ten yeni görüntü | Video 01:17
Son dakika! Oruç Reis'ten yeni görüntü | Video 13.08.2020 | 20:53
Son dakika! 13 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video 02:14
Son dakika! 13 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video 13.08.2020 | 20:20
Başkan Erdoğan 19. Kuruluş yıldönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu | Video 02:27
Başkan Erdoğan 19. Kuruluş yıldönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu | Video 13.08.2020 | 20:06

Son dakika haberi | Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemimizi taciz etmeye çalışan Yunan savaş gemisine, (F-247 TCG Kemalreis) TCG Kemalreis fırkateynimizin gereken cevabı verdiğini belirtti

VİDEO DEVAM EDİYOR
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i taciz etmek isteyen Yunan Limnos fırkateyni ağır hasar aldı | Video

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA