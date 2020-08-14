Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i taciz etmek isteyen Yunan Limnos fırkateyni ağır hasar aldı | Video
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Yunan basını, Oruç Reis araştırma gemisini taciz etmeye çalışan Limmos isimli Yunan fırkateyninin Türk savaş gemisi T.C.G Kemal Reis ile sürtüşünce ağır hasar alarak bakım için çekildiğini yazdı. Haberde Türk savaş gemisi T.C.G Kemal Reis'in görevine devam ettiği belirtildi.