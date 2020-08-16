Son dakika haberi: TCG Kemal Reis fırkateyni Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine eşlik ediyor

MSB, sosyal medya hesabından Kemal Reis Fırkateyni ve Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. MSB, "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir." dedi.
Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/thllnwiK10— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020
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