Son Dakika Haberi | Yunan savaş gemisi Limnos'u ağır hasarla bakıma gönderen TCG Kemal Reis'ten müthiş selamlama hareketi | Video
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın işçilerine moral telefonu | Video 14.08.2020 | 15:57
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Son dakika | Oruç Reis araştırma gemimizi tacize yeltenen Limnos isimli Yunan fırkateynini ağır hasarla tersaneye gönderen TCG Oruç Reis fırkateynimiz Türk Milletine müthiş bir hareketle böyle selam çaktı...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Yunanistan açıklaması "Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi" | Video