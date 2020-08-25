HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz açıklaması: Zorla değildi

Eski HDP'li, Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik, D.K. isimli kadına tecavüz ettiği suçlamasına ifadesinde cevap verdi, Çelik, "Zorla bir cinsel ilişki yaşamadığını iddia ederek, "Olayın hemen akabinde sabahın altısında birlikte onu evine, (Midyat'tan) Batman'a kadar götürdüm" dedi.

Tuma Çelik, mülkiyeti kendisine ait evde D.K. ile bir gece kaldığını hatırlatarak, "Evde o geceden sonra hiçbir şekilde yalnız görüşmedim ben o kadınla. Toplumsal görünürlüğümüzden kaynaklı, bizim partideki kadın arkadaşlarımız olayla ilgilendi" ifadelerini kullandı.

Tuma Çelik, D.K.'nın uzun süre telefonlarını engellediğini belirterek, "Sözlü olarak telefon edip telefonda konuştum. Cevap yazmamaya özellikle dikkat ediyordum" dedi.



Eski HDP'li, Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik ifadesi şöyle:

"OLAYDAN SONRA SABAHIN ALTISINDA BİRLİKTE ONU EVİNE BATMAN'A KADAR GÖTÜRDÜM"

"Şikayetçi olan kadınla hiçbir şekilde zorla bir cinsel ilişki yaşamadım. Olayın hemen akabinde sabahın altısında birlikte onu evine, (Midyat'tan) Batman'a kadar götürmem mümkün değildi, mümkün olamazdı.."

"EVDE BİR GECE KALDIM"

"(7 Ocak 2019) (D.K. ile) Evde bir gece kaldım. Evde o geceden sonra hiçbir şekilde yalnız görüşmedim ben o kadınla. Çünkü o gece farklı bir amacı, farklı bir talebi olduğunu fark ettikten sonra.. Niyetinin farklı olduğunu anlayınca ben bir daha hiçbir şekilde yalnız görüşmedim"

"Ben bu suçu işlemedim. Bu kadının evime geldiğini hiçbir şekilde, hiçbir aşamada, hiçbir zaman inkar etmedim"

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"EVİN MÜLKİYETİ BANA AİT, EŞİM VE ÇOCUKLARIM MİDYAT'A GELDİĞİNDE AYNI EVDE KALIYORDUK"

"Evin mülkiyeti bana ait, (Evgil Türker) birlikte kaldık. Eşim ve çocuklarım Midyat'a geldiğinde aynı evde kalıyorduk. Daha sonra yeni başka ev daha aldım. Eşim aldı. O eve de taşındık. İki ev de bana ait. Dernekle alakası yok. Tamamen bir ev yani evimiz."

"D.K.'NIN TELEFONLARINI BLOKLADIM"

"Ben uzun süre telefonlarını blokladım yani engelledim. Dolayısıyla yazdığı yazıların ulaşıp ulaşmadığı noktasında emin değilim. Bazıları ulaşmıyordu çünkü engellediğim dönemler çok oldu ama yani bu tacizlere maruz kaldığımı ailesini düşündüğümden, kendisini düşündüğümden dışarıya yansıtmamaya çalıştım elimden geldiğince."

"CEVAP YAZMAMAYA ÖZELLİKLE DİKKAT EDİYORDUM"

"Cevap verdiğim dönemler oldu bunları sözlü olarak telefon edip telefonda konuştum. Yani cevap yazmamaya özellikle dikkat ediyordum."

"OCAK AYINDAN İTİBAREN TACİZ VE ŞANTAJA BAŞLADI"

"D.K., Mart'tan önce başladı; Ocak ayından itibaren başladı taciz ve şantajlara.. Zaten evime saldırıyor yani Mart ayından itibaren aslında kayıt altına aldı ya da kendi değerlendirmesine göre önemli gördüğü yazışmaları kaydetti."

"AİLESİYLE, KARDEŞİYLE, AĞABEYİYLE GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"

"Ben bunları dayanılmaz bir hale geldiği zaman zaten birlikte yaşadığımız Evgin Türker arkadaşımızla paylaştım ve daha sonra da o saldırıdan sonra ailesiyle, kardeşiyle, ağabeyiyle görüşmelerimiz oldu. Bu taciz ve saldırıları artık yapmaması gerektiğini.. Biraz bir süre durdu daha sonra kısa normalleşmeden sonra tekrar saldırılara başladı. Zaten bundan dolayı –mesela ben karakola gitme, polise şikayet etme girişiminde bulundum- Toplumsal görünürlüğümüzden kaynaklı, bizim partideki kadın arkadaşlarımız olayla ilgilendi. O dönemden sonra da zaten hiçbir şekilde ben muhatap olmadım ne yazılarına ne mesajlarına."

"KARAKOLA ŞİKAYETE GİTMEK İSTİYORUM. SONRA VAZGEÇİYORUZ"

"Bu taciz ve şantajlardan sonra dayanılmaz bir noktaya geldiğinde karakola şikayete gitmek istiyorum. Sonra vazgeçiyoruz sorun oluşmasın diye. Böyle bir noktaya geliyor artık, dayanılmaz hal alıyor. Eve saldırıyor, bizim derneğin merkezine saldırıyor. Dolayısıyla da artık savcılık araya giriyor yani savcılıkta suç duyurusu oluşuyor."