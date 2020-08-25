SON DAKİKA! HDP'li Tuma Çelik'in WhatsApp mesajları ortaya çıktı

SABAH; tecavüze uğrayan D.K.'nın dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile yaptığı WhatsApp yazışmalarına ulaştı. Çelik'in; D.K.'nın "Hayatımı aldığın yerdeyim" şeklindeki yazısına "Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur" şeklinde cevap verdiği ifade edildi. D.K.'nın ağır hakaretlerine sessiz kalan Çelik'in, "Yazma yoksa rahat bırakmam" ifadesini kullanması dikkat çekiyor. Çelik'in, D.K.'yı defalarca telefonla aradığı da tespit edildi.

İŞTE SABAH'IN ULAŞTIĞI SON DAKİKA AYRINTILARI VE O WHATSAPP YAZIŞMALARI

D.K: "ÇOCUKLARIMLA TEHDİT EDİYORSUN"

28 Mart 2019 Saat: 10.04: D.K: "Çok umrunda sanki. Umrumda değil yaşayıp yaşamamam ama sana inat iyi olacağım ve dimdik ayakta kalacağım. Hesabını soracağım sana."

28 Mart 2019 Saat: 12.57: D.K: "Ödün kopuyor ve bence de kork benden. Gerçekten gözü karayım"

28 Mart 2019 Saat: 17.22: D.K: "Bir nevi çocuklarımla tehdit ediyorsun. Doğrudur yaşıyorsan, yaşıyorsam bu sözüne ettiğin çocuklar sayesinde.

28 Mart 2019 Saat: 17.40: D.K: "Bir de utanmadan nasıl böyle konuşursun. Bu ne pişkinliktir, aymazlıktır. Nasıl çocuklarımın adını ağzına alırsın. Nasıl senin yaptığın iğrençlik"

28 Mart 2019 Saat: 17.58 D.K: "Ya korkak adam çocukların arkasına saklanan adam"

28 Mart 2019 Saat: 18.00: D.K: "Çocuklardan küçük adam"

TUMA ÇELİK: "YANLIŞ ARAMIŞIM"

29 Mart 2019 Saat:11.34: D.K: "Aramışsın"

29 Mart 2019 Saat:11.39: D.K: "Uyuyordum"

29 Mart 2019- Saat:11.54 Tuma Çelik: "Yanlışla aramışım"

TUMA ÇELİK: "SEN DE BAYRAM EDERSİN O KADAR."

31 Mart 2019 Saat:09.04: D.K: "Ve dipleri göreceksin tıpkı ben gibi"

29 Mart 2019 Saat:09.11: D.K: "Hislerim beni yanıltmaz. Ben kurtulacağım ve sen o dipleri oynayacaksın. Hislerim bana diyor. Sabırlı ol. O zaman hak ettiğini bulacak ve bulacaksın."

1 Nisan 2019 Saat:02.10 Tuma Çelik: "Sen de bayram edersin o kadar."

D.K: "YENİ KURDUĞUN SİTEYİ YERLE BİR EDECEĞİM"

2 Nisan 2019 Saat:08.48: D.K: "Şimdi soruyorum sana. Kim hangi güç kuvvet bana mani olabilir? Bırak yeni kurduğun daireyi … Sitesi'ni yerle bir edeceğim. Yetmez ama az bile gelir. Bana yaşattıklarının yanında hiçtir. Midyat'ı yerle bir etsem içim soğumaz"

2 Nisan 2019 Saat:11.09: D.K: "Sana niye acıyayım?"

2 Nisan 2019 Saat:11.49: D.K: "Sen bana acıdın mı ben sana acıyayım"

2 Nisan 2019 Saat:12.29: D.K: "Bana yaptıklarını yanına bırakmayacağım"

2 Nisan 2019 Saat:12.37: D.K: "Yaptıklarından dolayı o partiye bile ayak bastırmayacaklar sana. Ne sanıyorsun? Bu kadar basit değil. Yok olacaksın"

2 Nisan 2019 Saat:12.39: D.K: "Benim hayatımla oynadın"

2 Nisan 2019 Saat:13.09: D.K: "Bana çok kötü zarar verdin"

2 Nisan 2019 Saat:13.29: D.K: "Elinden gelen iğrençliği yaptın"

***

4 Nisan 2019- Saat:10.20 D.K: "Kaç kişinin daha canını yaktın şeref… al… ve senin yanına kar mı kalacak?"

6 Nisan 2019 Saat:08.16 D.K: "Bu sefer Midyat'a dönmek için gelmedim. Yarı ölü bıraktığın canı vermek için geldim."

6 Nisan 2019 Saat:10.03 D.K: "Herkes duyacak senin yaptıklarını, herkese anlatacağım sana hesabını soracağım şeref…"

Son Dakika: HDP'li Tuma Çelik'in, tecavüz ettiği iddia edilen kadına attığı şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı | Video

TUMA ÇELİK: "MİDYAT'A YETİŞTİĞİMDE YAZARIM"

7 Nisan 2019 Saat:19.45 D.K: "Balkondan yazıyorum"

7 Nisan 2019 Saat:19.51 D.K: "Döndün mü?"

7 Nisan 2019 Saat:21.06 Tuma Çelik: "Henüz çıkmadık ama birazdan çıkarız. Midyat'a yetiştiğimde yazarım."

7 Nisan 2019 Saat:21.07 D.K: "Tamam"

TUMA ÇELİK: TAMAM O KAFETERYAYA GEL. BEN ORADAYIM"

8 Nisan 2019 Saat:07.13: D.K: "Dönmem lazım geç olacak"

8 Nisan 2019 Saat:07.23: Tuma Çelik: "Nerdesin?"

8 Nisan 2019 Saat:07.24: D.K: "Annemde"

8 Nisan 2019 Saat:07.26: Tuma Çelik: "Tamam o kafeteryaya gel. Ben oradayım"

8 Nisan 2019 Saat:07.28 D.K: "İyi"

D.K: "AİLE HAYATIMI BİTİRDİN. YOK ETTİN"

16 Nisan 2019 Saat: 21.05: D.K: "Evimi yıktın. Toparlanamıyorum. Ruh sağlığımı yitirttin bana"

18 Nisan 2019 Saat:10.35 D.K: "Aile hayatımı bitirdin. Yok ettin. Beni yok bildin saydın. Aşağı… adam. A.. Şeref... Yuvamı dağıttın. Gidip kendine yeni ev kurdun."

18 Nisan 2019 Saat:19.45 Tuma Çelik: "Lütfen kendine gel ve saçmalamaktan vazgeç."

18 Nisan 2019 Saat:19.48 D.K: "Kaç kişinin canını yaktın?"

TUMA ÇELİK: "HERKES HATA YAPAR VE HAYAT PİŞMANLIKLA DOLUDUR"

22 Nisan 2019 Saat:11.19 D.K: "Hayatımı aldığın yerdeyim"

22 Nisan 2019 Saat:13.45: D.K: "Şefer…"

22 Nisan 2019 Saat:13.46: D.K: "Beni yollara düşürdün"

22 Nisan 2019 Saat:13.47: D.K: "Sıra dillere de düşüreceksin. Düşürdün de hatta belki"

22 Nisan 2019 Saat:14.07: Tuma Çelik: "Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün. Sonra yaz. Ki pişman olacak bir şey yapmayasın. Son kez yazıyorum bunları."

29 Nisan 2019 Saat:15.52: Tuma Çelik: "Lütfen biraz normal olmaya çalış. Avrupa'da olduğumu daha önce söyledim. Sakinleş ve evine ailene dön"

1 Mayıs 2019 Saat:09.13-09.14: D.K: "Şeref… benim aile hayatımı bitirdin. Torunların ve karınla mutluluk pozları vereceksin."

1 Mayıs 2019 Saat:11.21: Tuma Çelik: "Sonra arayacağım"

TUMA ÇELİK: BENCE SORUNU BÜYÜTMEMEK İÇİN ETRAFA DAHA FAZLA SALDIRMA"

2 Mayıs 2019 Saat:20.51: Tuma Çelik: "Düşün biraz"

3 Mayıs 2019 Saat:09.04: Tuma Çelik: "Bence sorunu büyütmemek için etrafa daha fazla saldırma"

3 Mayıs 2019 Saat:10.15: D.K: "Bana cevap ver. Eşime kadar uzandın. Ne diyeyim eşime? Her şeyi olduğu gibi anlatacağım"

4 Mayıs 2019 Saat:03.52: D.K: "Hem aile hayatımızı bitireceksin, hem de eşime kadar ulaşacaksınız. Bütün bunlara ben susup tepkisiz kalacağım. Asla"

***

27 Temmuz 2019 Saat 11.54: Tuma Çelik: "Saçmalamaktan ve yazmaktan vazgeç. İyileşmene bak"

TUMA ÇELİK: "YAZMA YOKSA RAHAT BIRAKMAM"

1 Ağustos 2019: D.K: "Telefonumda kayıtlı tek yazıya da dokunmamışım. Aramalar dahil. Hayatımla oynamanın hesabını soracağım"

1 Ağustos 2019 Saat: 10.20: Tuma Çelik: "O zaman yazmaktan vazgeç. Hemen şimdi"

5 Ağustos 2019 Saat:09.31: D.K: "Sakın arama"

5 Ağustos 2019 Saat:09.32: Tuma Çelik: "Yazma yoksa rahat bırakmam"

TUMA ÇELİK: "BU KADININ EVİME GELDİĞİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR AŞAMADA, HİÇBİR ZAMAN İNKAR ETMEDİM"

Eski HDP'li, Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik, D.K. isimli kadına tecavüz ettiği suçlamasına ifadesinde cevap verdi. D.K. ile 7 Ocak 2019 tarihinde kendi evinde bir gece kaldıklarını belirten Çelik, "Bir gece. Evde o geceden sonra hiçbir şekilde yalnız görüşmedim ben o kadınla. Bu kadının evime geldiğini hiçbir şekilde, hiçbir aşamada, hiçbir zaman inkar etmedim" ifadelerini kullandı.

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