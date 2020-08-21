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Tecavüz davasıyla ilgili flaş gelişme! 'ten itiraf gibi açıklama

'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili 'in; D.K. isimli kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunduğu ortaya çıktı. Çelik'in, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'un oluşturduğu 1. hazırlık komisyonuna sunduğu savunmasında, "7 Ocak 2019 tarihinde D.K. isimli kadınla evde bir gece birlikte kaldım" ifadesini kullandığı öğrenildi.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 21.8.2020 13:36 Son Güncelleme: 21.8.2020 14:02 ABONE OL
Tecavüz davasıyla ilgili flaş gelişme! Tuma Çelik'ten itiraf gibi açıklama

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in; D.K. isimli kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunduğu ortaya çıktı.

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KADININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN SUSKUN KALMIŞ!
Tuma Çelik'in; D.K isimli kadının 9 ay boyunca kendisine WhatsApp üzerinden hakaret ettiği iddialarına neden sessiz kaldığına da cevap verdi. Tuma Çelik'in, kadının mağdur olmaması için suskun kaldığını iddia ettiği ifade edildi.

KOMİSYON TUMA ÇELİK'İN HAKKINDA KARAR VERECEK
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonunda; AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm bulunuyor.

Hazırlık komisyonunun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Komisyon bu tarihe kadar Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek.

Hazırlık komisyonu, daha sonra makul bir süre içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek.

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Tecavüz davasıyla ilgili flaş gelişme! Tuma Çelik'ten itiraf gibi açıklama
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