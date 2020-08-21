Tecavüz davasıyla ilgili flaş gelişme! Tuma Çelik'ten itiraf gibi açıklama

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in; D.K. isimli kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunduğu ortaya çıktı.

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KADININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN SUSKUN KALMIŞ!

Tuma Çelik'in; D.K isimli kadının 9 ay boyunca kendisine WhatsApp üzerinden hakaret ettiği iddialarına neden sessiz kaldığına da cevap verdi. Tuma Çelik'in, kadının mağdur olmaması için suskun kaldığını iddia ettiği ifade edildi.



KOMİSYON TUMA ÇELİK'İN HAKKINDA KARAR VERECEK

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonunda; AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm bulunuyor.



Hazırlık komisyonunun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Komisyon bu tarihe kadar Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek.



Hazırlık komisyonu, daha sonra makul bir süre içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek.

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