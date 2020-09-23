FETÖ’cü doktor ile ilgili skandal iddia! “7 kadına tecavüz etti”

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firari Doktor Haldun Çetinkanat'ın 'Hipnoz yoluyla ağrıları gideriyorum' diyerek 7 kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Fethullahçı doktorun 30 kadına da muayene sırasında cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Hürriyet yazarı Nedim Şener, bugün köşesine çok önemli bir iddiayı taşıdı. "FETÖ'cüler Amerika'daki tecavüz skandalını nasıl örttüler?" başlıklı köşe yazısında skandal bir gerçeği gözler önüne serdi.







Denizli'de Özel Mediklinik Hastanesi'nde çalışan uzman doktor FETÖ'cü Haldun Çetinkanat'ın FETÖ elebaşına en yakın isimlerden olan İsmail Büyükçelebi aracılığıyla Amerika'ya firar ettiğini kaydeden Şener, "Amerika'da FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı kampa giderek İsmail Büyükçelebi'nin referansıyla örgüt üyelerine birçok konferans, seminer vererek güvenlerini kazandı" bilgisini aktardı.

"7 KADINA TECAVÜZ, 30 KADINA TACİZ"

Yazısının devamında, "Bu kişinin ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmasına rağmen Amerika'da 'Hipnoz yoluyla ağrıları gideriyorum' diyerek 7 kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı" ifadelerine yer veren Şener, "Tedavi adı altında yalnız tecavüz değil, aynı zamanda 30 kadına da muayene sırasında cinsel tacizde bulundu. Ancak son zamanlarda cinsel taciz olaylarının duyulmasıyla örgüt yönetiminde panik başladı" ifadelerini kullandı.

REFERANSLAR PANİKLEDİ

Şener yazısının devamında şunları kaydetti:

"Başta İsmail Büyükçelebi, Mustafa Fidan, Gürkan Vural olmak üzere referanslarını Twitter üzerinden iptal etmeye başladı. Ayrıca FETÖ cinsel taciz olaylarının örgüt içerisinde duyulmaya başlanmasıyla böyle bir doktorla ilgilerinin olmadığını sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı.

Ayrıca örgüt üyeleri de tepki gösterdi. İsmail Büyükçelebi, 10 Eylül günü Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Mühim bir duyuru: Benim referansımı kullanarak çevre edinmeye çalışan bir doktor ile ilgili olumsuz bazı şeyler duydum, çok üzüldüm. Böyle bir kişiye kesinlikle referans olmuyorum. Tüm dost ve kardeşlerimizin bu tür hususlarda dikkatli olmalarını ikaz ediyorum."

Ardından devreye FETÖ elebaşının özel sekreterliğini yapan, FETÖ'nün Zaman gazetesinde genel yayın editörlüğü görevinde bulunan Veysel Ayhan, FETÖ'ye ait Tr724 isimli sitede olayı aktarırken, "Hipnoz ve terapi ile hastalarını tedavi ettiğini söyleyen bir doktorla ilgili Hizmet hareketinin sosyal ağı içine girdiği, hastaların mahremiyetlerini ihlal ettiği iddiaları var. Bir yargı kararı olmadan bu ithamla bir hüküm vermek çok tehlikeli. Elinde somut delili olanlar yargıya başvurmalı veya susmalı" diye uyardı."



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