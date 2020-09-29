CHP ve HDP’nin Kobani dayanışması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 37 katledilmesiyle sonuçlanan 6-7-8 Ekim olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında HDP'li eski milletvekillerinin de bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası CHP'nin HDP'ye desteği sürüyor.



CİHANER'DEN ZİYARET

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi operasyona karşı HDP'ye destek açıklamalarının yanı sıra CHP'li isimler de HDP'ye dayanışma ziyaretleri yapıyor. Olağan büyük kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip olan ancak parti yönetiminin baskısıyla gerekli imzayı bulamayarak aday olamayan CHP milletvekili İlhan Cihaner, HDP Genel Merkezi'nde giderek dayanışma ziyaretinde bulundu. "Gelecek İçin Biz" platformunun adını Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi'nden esinlenerek "Memleket Biziz" platformu olarak değiştiren Cihaner, beraberindeki platform üyeleriyle PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yaptığı ziyarette operasyona karşı muhalefetin ortak hareket etmesini önerdi ve "Biz de karınca kararınca bu dayanışmayı göstermek için buradayız" dedi. CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ise, HDP Antalya İl Eş Başkanı Remziye Zengin ve Muhsin Taşar'ı ziyaret etti. CHP'li Bayar görüşme sonrasında, "Belediye başkanından eski milletvekiline, RTÜK üyesine kadar uzanan, demokrasi ve adalet kavramlarına aykırı gözaltı kararları hakkındaki görüşlerimizi ilettik" dedi. Dün toplanan CHP MYK'da ise operasyonun siyasi olduğu savunularak HDP'lilerle dayanışmanın bundan sonra da sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.







"CHP ANALARIN GÖZYAŞINI GÖRMÜYOR"

Antalya'da CHP İl Başkanı Nusret Bayar'ın destek için HDP il yönetimini ziyaret etmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Hüseyin Baran Karabulut: Genel başkanınızın Demirtaş'a taktığı madalyadan sonra vazifenizi gerçekleştirmişsiniz ama merak etmeyin sayın başkan, PKK hendeklere gömüldükçe, HDP de yok oluyor. Anaların gözyaşlarını görmezden gelip, Mehmetçiği sırtından vuranlar da onlarla beraber aynı kaderi paylaşacaktır.

Ayşe Şahin: Sizler şeref madalyalarını PKK'nın meclisteki ayağı olan HDP'ye takmaya devam edin. Bizler de şeref madalyalarını Mehmetçiğimize, ordumuza takmaya devam ediyoruz.

Barış Akkaya: Türk Ordusu ve yargısı HDPKK'ya vurdukça CHP'nin canı acıyor. Yazıklar olsun Atatürk'ün kurduğu partinin geldiği hale bakın zavallılar.

Murat Can: HDP il binası önünde çocuklarını arayan annelerimizi değil gençleri dağa kaçıranları ziyaret ettikçe milletimiz gerçek yüzünüzü görecektir. Sorunları çözmek için çok yanlış yerdesiniz. ANTALYA / SABAH

CHP'den HDP'ye geçmiş olsun telefonu | Video

KOBANİ SORUŞTURMASINDA 4 GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturmasının 20 şüphelisi hakkında 4 günlük ek gözaltı süresi alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah adliyeye getirilen HDP'li şüpheliler için nöbetçi sulh ceza hakimliğinden ek gözaltı süresi talep etti. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek şüpheliler Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün hakkındaki gözaltı süresinin yarından geçerli olmak üzere 4 gün süreyle uzatılmasını kararlaştırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 7 ildeki operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

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