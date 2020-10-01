Köstebek, ODA TV’ye güzergahı bile sızdırmış

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız ve Tele1 sunucusu İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame tamamlanmıştı. İlerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak olan şüphelilerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz tarafından hazırlanan iddianameye, Müyesser Yıldız ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Taktik Elektronik Harp Tugayı'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yapan Astsubay Erdal Baran'ın telefon görüşmeleri damga vurdu.İddianameye göre Baran, Müyesser Yıldız'la Libya'ya gönderilecek birliklerin isimleri, personel talepleri, güzergah ve gönderilme tarihi gizli kalması gereken bilgileri paylaştı. Yıldız'ın not aldığı görüşmeye ait içerikler ise şu şekilde: 'Şimdi şu anda gidecek birlik.... Komando Tugayı var. O.', 'Onu belirlemeye çalışıyoruz. Gönüllülük esası dedik.', 'Oradaki Kayseri Komandoyu çıkaracaklar oradan', 'İşe yaramıyor artık, oradan ...Limanı'ndan bindirip göndermeyi planlıyorlar', 'Ya benim tahminim Ocak'ın 15'inde oraya ayak basarlar.'Erdal Baran'ın ayrıca Müyesser Yıldız'la 30 Aralık'taki görüşmede ise toplantıya çağrıldığını, silah, teçhizat ve malzeme açısından gerekli hazırlıkların yapılması ve perşembe gününe kadar hazırlıkların tamamlanacağını ilettiği belirlendi. Baran'ın aynı görüşmede Suriye'deki birliklerin durumu gibi devletin güvenliği açısından risk oluşturacak bilgileri Yıldız'la paylaştığı iddianamede yer alırken, Yıldız'ın görüşmede Baran'a, "Şimdi ben toparladım. Geniş bir şey hazırlayacağım bununla ilgili teskere öncesinde çünkü tamam" dediği tespit edildi. Yıldız'ın Baran'dan aldığı bilgileri el yazısı notlara döktüğü, 23 Şubat 2020'de ODA TV'deki köşe yazısına aktardığı yer aldı.İDDIANAMEDE Baran'ın Libya'ya ilişkin kritik bilgileri ODA TV yazarı Müyesser Yıldız'a aktardığı, Yıldız'ın kendisine istihbarat raporlarını sorduğu ortaya çıktı.İddianamede Erdal Baran ile Müyesser Yıldız arasında 17 Aralık 2019'da geçen yaklaşık 6 dakikalık konuşmaya ait tapelerde şu ifadeler yer alıyor: M.Y: Neyse Suriye işi bitti artık, biz Libya'ya bakalım. E.B: Libya mı? M.Y: Herhalde yani E.B: Ben sana onu söylemedim dimi? M.Y: Yok E.B: Libya'ya gidecek birlik hazırlık yapıyor şu anda M.Y: Nereden gidiyor abi, birlik nereden? E.B: İstanbul'dan .... Mekanize Piyade Tugayı. Hazırlık yapıyorlar. M.Y: Sen ne zaman ineceksin Suriye'ye? E.B: Abla Ocak 15'inden sonra ineceğim. M.Y: Tamam, tamamdır abi, gelen giden istihbarat raporu var mı? E.B: İstihbarat raporları kesildi.