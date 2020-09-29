ODA TV iddianamesi kabul edildi

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız hakkında 'zincirleme olarak devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan hazırlanan iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 180 sayfalık iddianamenin bir numaralı şüphelisi astsubay Erdal Baran, iki ve üç numaralı şüphelileri ise Müyesser Uğur Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel oldu. İddianamede yer alan tapelerde, Baran'ın özellikle Suriye ve Libya'da TSK tarafından yürütülen askeri harekâtlara ilişkin bilgileri şüphelilere servis ettiği görüldü.