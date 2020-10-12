Son dakika haberi: Cumhuriyet Yazarı Aslı Aydıntaşbaş'tan Hatay yangını ile ilgili skandal paylaşım! Tepkilerin ardından hemen sildi...

Son dakika haberi: Hatay'daki yangın sonrası Türkiye şoku üzerinden atmaya çalışıyor. Büyük üzüntü yaratan yangının sebebi terör örgütü PKK'nın uzantısı 'Ateşin Çocukları' üstlendi. Birçok insanın evinin, arabasının yandığı, hayvanların telef olduğu, yüz binlerce ağacın yok olduğu yangın sonrası terör örgütü vatandaşlar tarafından bir kez daha lanetlendi.

Yangını PKK'nın üstlenmesi sonrası bazı yazar ve sözde sanatçıların sessizliği ise dikkat çekti. Terör örgütü PKK'yı lanetleyemeyen yazarlar ve ünlüler, yangın için ancak teselli mesajları yayınlamakla yetindi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 'Sessiz kalsadaha iyiydi' dedirtti.

AYDINTAŞBAŞ'TAN SKANDAL PAYLAŞIM

Aydıntaşbaş, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından Hatay'daki orman yangınına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Sadece Hatay değil Lübnan ve Suriye'de de orman yangınları. Küresel ısınmanın Akdeniz'e yansıması olarak yorumlayan da var" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER SONRASI SİLDİ

Aydıntaşbaş'ın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Aydıntaşbaş, eleştiriler sonrası çark ederek paylaşımını hemen sildi.

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