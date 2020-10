Çocuk katilleri bizi topraklarımızdan vazgeçiremeyecek

Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusunun ikinci saldırıyla 2'si çocuk 14 kişi katletmesinin ardından Gence'de derin bir sessizlik hakim. Birkaç parça eşya için harabeye dönen evlerine dönen insanların aklında patlama anı ve sonrasında yaşanan korku dolu dakikalar var. Ruhlarında ise isyan... İşte bölgeden insan manzaraları:

Yok olmuş evlerin enkazında dolaşan Fahrettin ve Solmaz Mustayev çiftinin tek tesellisi yanlarında kalan torunlarına bir şey olmaması. Çift "Evimiz yıkıldı, yersiz yurtsuz kaldık. Torunumuzlarımıza bir şey olsa ne yapardık. Oğlumuz cephede savaşıyor. Ermeniler Karabağ'dan vazgeçeceğimizi düşüyor. Karabağ toprağımız, vatanımız vazgeçmeyeceğiz" dedi.



Büyük saldırıdan şans eseri kurtulan Fatma İskenderov "Şimdi oturduğum bu yatakta uyuyordum. Duvarlar başıma döküldü. Evin tavanı, kapılar devrildi. Dünya tepeme yıkıldı. Sürüne sürüne kapıya kadar gittim. Komşular gelmişti, onlara bağırdım sesimi duydular. Beni çıkardılar. Ermenistan bizi diri diri toprağa gömdü. Komşularımızı, çocuklarımızı, sevdiklerimizi çaldı" diye konuştu.

Yıkılan evlerinin önünde babası Hagani Şirinov'a sarılıp yaşadığı korkunç anların şokunu atlatmaya çalışan 9 yaşındaki Nuray "Benim arkadaşlarım öldü, onları çok seviyordum" diyerek gözyaşı döktü. Babası Hagani Şirinov da dehşet anlarını "Patlama olduğunda daha uyumamıştım. Duvarlar, avizeler başımıza düştü. Hemen Nuray'ı ve eşimi çıkardım. Annem diğer odada uyuyordu, onu da çıkardık. Ufak tefek yaralarımız var ama acımız çok büyük. Komşularımızı kaybettik. Daha önceki Gence saldırında ölenler için birlikte dua etmiştik. Ermenistan, gece uykuda çocuk öldürüyor, kadın öldürüyor. Katiller" sözleriyle anlattı.



VATAN MÜCADELESİNDE KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Bağımsızlık Günü nedeniyle yayımladığı mesajında "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. "Tek Millet, İki Devlet" anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

'BİZ BU MANZARAYA SUSMAYACAĞIZ'

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Hocalı ve Gence katliamlarında katledilen çocukların görüntülerini "Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!" mesajıyla paylaştı.



İKİ GÖZÜNÜ KAYBEDEN PERVİN: TEK İSTEĞİM KIZLARIMI YENİDEN GÖREBİLMEK

Gence katliamında iki gözünü birden kaybeden Pervin Gasimova(26), tedavi için yurtdışına gönderilecek. Gasımova'nın vücudunun birçok yerinde şarapnel parçaları bulunuyor. Gözlerine cam parçaları saplandığı için görme yetisini kaybeden Gamısova, "Evin camları patladı, sonrasını hatırlamıyorum. Bir 4 aylık diğeri 5 yaşında iki kızım var. Yazarlık yapıyordum. Tek isteğim çocuklarımı yeniden görebilmek" diye konuştu.



TARİHİ HUDAFERİN KÖPRÜSÜNE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail'deki Hudaferin Köprüsü'ne askerler tarafından Azerbaycan bayrağı dikildiğini 'Çok yaşa Azerbaycan halkı, Karabağ Azerbaycan'ındır' mesajıyla duyurdu. Aras nehri üzerinde bulunan 1027 tarihli Hudaferin Köprüsü, Karabağ'ın güneyinde İran sınırında yer alıyor. Köprü iki yakayı birbirine bağlaması nedeniyle stratejik öneme sahip.

TÜRK ARMONİ YILDIZLARI VE AZERİN'DEN GÖĞÜS KABARTAN KLİP

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla klip hazırladı. TRT'nin katkılarıyla hazırlanan klip, MSB'nin Twitter hesabından "Canım, gözüm, Azerbaycan. İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız." mesajıyla paylaşıldı. Türk Armoni Yıldızları Orkestrası tarafından çalınan "Can Azerbaycan" adlı eseri Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdi. Klipte, Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikat görüntülerine de yer verildi.



'FAŞİST ERMENİSTAN'DAN HİÇ KORKMUYORUZ'

Ermeni işgalinden kurtarılan Terter o günden beri haydut devletin sivillere yönelik katliam niteliğindeki saldırılarına sahne oluyor. aHaber ekibi dün Terter sokaklarında harabeye dönen evleri incelerken, yıkıntıların önünde bir kızın başını dizlerine kapamış halde üzüntülü şekilde oturduğunu gördü. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın mikrofon uzattığı Terane İsmailli (15), "Faşist Ermenistan'dan korkmuyoruz. Azerbaycan Ordusu, intikamımızı alacak. Biz topraklarımızda zaferi bekleyeceğiz" dedi. Genç kız Gence'de öldürülen yaşıtı Nigar'ın kimliğini de göstererek "Bu kardeşim yaşasaydı bugün doğum günüydü. Çok üzgünüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu. SABAH

SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermeni özel kuvvet askerleri kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev "Ermenistan'ın önceki gece ilan edilen insani ateşkesi bir kez daha ihlal ettiğini, savaş uçakları ve top ateşiyle Azerbaycan sınır bölgelerine saldırı girişimlerinde bulunduğunu "Ermenistan tarafına nasıl güvenebiliriz!" tepkisiyle dünyaya duyurdu.



SU ALTINDA BAYRAK GURURU

Antalya'da, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Azerbaycan'a destek için Güvercin Adası yakınlarında 15 metre derinlikteki tank batığına dalış gerçekleştirerek Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını tanka astı.

