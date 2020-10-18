MSB’den “Can Azerbaycan” klibi! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:33
10:07
Uçakta unutulan eşyaları görüp almak isteyenler kuyruk oluşturdu | Video 18.10.2020 | 11:28
00:55
02:19
Ordu'da feci kaza kamerada...Kaldırımda duran vatandaşa çarptı | Video 18.10.2020 | 11:19
02:57
MSB’den “Can Azerbaycan” klibi! | Video 18.10.2020 | 11:19
01:27
Şişli'de akıl almaz görüntü; Dansözlü korona eğlencesi kamerada | Video 18.10.2020 | 09:52
00:43
Köpeğe elleriyle verdiği su yürekleri ısıttı | Video 18.10.2020 | 09:21
00:18
01:25
01:38
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu; 994 kilo esrar ele geçirildi | Video 18.10.2020 | 09:05
14:43
03:10
03:20
03:22
"Türkiye'nin kaderini değiştirecek" | Video 17.10.2020 | 14:41
02:34
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde | Video 17.10.2020 | 14:52
05:48
Hıncal Uluç 'Bu ülkede korona da bitmez, ölümler de!.' 17.10.2020 | 14:27
04:08
Melih Altınok 'Fenasi ana haber' 17.10.2020 | 14:24
07:01
İşgalci Ermenistan çocukları katletti | Video 17.10.2020 | 12:38
03:51
03:51
Şebnem Bursalı 'Gelecek 10 yılın formülü' 17.10.2020 | 13:46
Milli Savunma Bakanlığı, 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerin’in seslendirdiği “Can Azerbaycan” isimli klibi yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından, "Canım, gözüm; Azerbaycan! İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız" notuyla paylaşılan klipte Azerbaycan Türkü sanatçı, Azerin tarafından seslendirilen "Can Azerbaycan" adlı eser yer aldı. Öte yandan klipte, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Gösteri Birliği ve Kara Harp Okulunda yapılan çekimler yer alıyor. Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından müşterek icra edilen askeri tatbikatlardan görüntüler ile Nuri Killigil Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun 1918 yılındaki Bakü'ye giriş görüntülerine de yer verildi.