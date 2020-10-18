Son Dakika: Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son durum: Ermenistan ordusundan sivillere alçak saldırı! | Video
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, eski Hudaferin Köprüsü üzerinde Azerbaycan bayrağını dikti. Azerbaycan halkına sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı. Paylaşılan görüntülerde, Azerbaycanlı askerler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarılması hakkında bilgi verdi.