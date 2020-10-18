Azerbaycan, Fuzuli bölgesinde Ermeni askerlerinin komuta merkezini ele geçirdi | Video

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan Ordusu'nun Fuzuli istikametindeki başarılı askeri operasyonları sırasında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin geri çekildiği ifade edildi. Ermenistan birliklerinin geride bıraktığı askeri komuta merkezi ve mühimmat, Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildi.