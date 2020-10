Senaryoları boşa çıkarıyor oyunları bozuyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin il kongreleri maratonunu Şırnak'tan başlattı. AK Parti Şırnak İl Kongresi'ne katılan Erdoğan kentte sevgi gösterileriyle karşılandı. Otobüsten çocuklara hediyeler dağıtan Erdoğan, kongre salonuna da tezahüratlarla girdi. İşte Başkan Erdoğan'ın kongre konuşması;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta toplu açılış töreninde konuştu! | Video

MİLLETİMİZİ BÖLMEYE ÇALIŞANLAR EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ: Gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik, ülkemizin dört bir yanını eserlerle donatırken önümüze çıkan engelleri milletimizle beraber aştık. Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır. Bölgemiz ve dünyamız nice krizlerle boğuşurken Türkiye'nin dimdik ayakta kalması güçlü birliğimiz sayesindedir. Herhangi bir yerde aksaklık varsa muhatabınız burada. Size en ufak bir ayrımcılık yapılıyorsa failinden hesabını sormak boynumun borcudur. Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik tüm yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi çukurlara bölmek olmuştu. Ağızlarından demokrasiyi düşünmeyenler bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı. Attığımız her adımda akıl almaz engellerle karşılaştık, PKK'sından FETÖ'süne kadar karşımıza çıkartılmadık terör örgütü kalmadı. Sizlerle birlikte tüm bunları birer birer aştık. Dün 3-5 teröristle 3-5 milyar dolarlık manipülasyonlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırıyorlardı artık bunlar işe yaramadığından olsa gerek küresel senaryolarla üstümüze geliyorlar. Irak'ta bunların oyunlarını bozduk, Suriye'de bozduk, Akdeniz'de bozduk, Karadeniz'de bozduk artık bu ülke milleti ve devleti ile başkalarının ittiği yönde değil kendi hedeflerinin peşinde ilerliyor, milletimizle senaryoların her birini boşa çıkarıyor, oyunlarını bozuyoruz. İçinde yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda bozduk.







İPLERİNİN BAĞLI OLDUĞU YERLERE GİDERLER: Dağda terörist olarak gezenin de şehirde siyasetçi sıfatıyla dolaşanın da medyada aydın sıfatıyla kalem sallayanın da hiçbirinin ne Şırnak için ne Türkiye için bir hayali vardır. Hepsi de iplerinin bağlı olduğu yerler nereye gidiyorsa oraya giderler.Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli değildir.

SUFLEYİ BAŞKA YERLEDEN ALIYORLAR: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor.



BATI SESSİZ KALSA DA BİZ HAKLININ YANINDAYIZ

Amerika'nın 11 bin kilometreden Suriye'ye gelip üs kurmasının anlamı ne? 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat getiriyor ABD.. Dünya Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi gece, ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Türkiye'ye ses çıkarınca da 'Türkiye'ye bak hiç de sessiz durmuyor' diyorlar, susmayacağız. Nerede çatışma çıkmışsa kaybeden Müslümanlar. Canı yanan, kanı dökülen biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız.







BİZ MİLLETİMİZLEYİZ MUHALEFET KAPALI KAPILAR ARDINDA...

Bizim en büyük gıdamız milletimizle kurduğumuz gönül bağı. Bu iki taraflı bir muhabbet. Darbeciler uçakları, silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Türkiye'nin yönetim sistemi demokratik yollarla değiştirirken milletimiz yanımızdaydı. Biz hayatımızı milletimize hizmete adadık. Milletimiz de bizi yalnız bırakmadı. Her platforma hakkımızı savunurken milletimiz hep yanımızdaydı. Muhalefet milletten uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolay. Siyasetin gerçek er meydanı 81 vilayetimizin tamamıdır.



MİNSK ÜÇLÜSÜ ERMENİSTAN'A SİLAH VERİYOR

Biz niye Azerbaycan'da varız? Ne deniyor, Minsk üçlüsü. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldı. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Libya' da Ruslar'ın paralı askerleri var. Sizin orada ne işiniz var diyorlar. Biz zulüm nerede ise oradayız. Diyorlar ki Suriye'de ne işiniz var? 911 kilometre sınırımızın olduğu yerde kardeşlerimizi kurtarmayacak mıyız? Bu niye birilerini rahatsız ediyor? Kusura bakmasınlar orada da varız ve olacağız.







ŞIRNAK-CİZRE ARASINA DUBLE YOL VE TÜNEL

Başkan Erdoğan Şırnak'ta toplam değeri 3.5 milyar TL olan 591 projenin açılış törenine katıldı. gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Törende, Ulaştırma ve Altyapı bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hazır bulunduğu 37 kilometrelik Şırnak-Cizre duble yolu ile aynı yol üzerinde Cudi Dağına yapılan 822 metrelik Şehit Güvenlik korucusu Dündar Page Tüneli ve 715 metrelik Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tünelinin de açılışına canlı bağlanıldı. Yeni duble yol ve tüneller, 45 dakika süren Şırnak- Cizre arasını 20 dakikaya indirdi. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada " Şırnak bizim gözbebeğimiz. Biz yatırım yaparken kökene değil illerimizin durumuna bakarız. Tam 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan hizmet yürütüyoruz. Sağlıkta da 75 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini Şırnak'la buluşturuyoruz. Bu hizmet ve eserler gözbebeğimiz şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya kullanıcılarının başlattığı “Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" akımına dahil oldu

Başkan Erdoğan'ın yeni "doğal gaz müjdesi" sevinçle karşılandı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta büyük müjdeyi duyurdu! Doğal Gaz rezervimiz 405 milyar metreküp oldu