Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Ekrem İmamoğlu belediyeyi bıraktı kayıp fincanın peşinde

'li belediyeyi bıraktı kayıp fincanın peşinde

'li İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı , kendisine gönderilen ancak eline ulaşmayan iki parça gümüş telkari fincan takımının peşine düştü. Trabzon'dan bir kişinin kendisine hediye gönderdiği fincan takımı belediyede kaybolunca, başkanlık makamı talimatıyla fincanların akıbetinin araştırılması için Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettiş raporunda kurye şirketi görevlisi, özel kalemde görevli V.T. ve depo sorumlusu T.D.'nin ifadeleri yer aldı. Belediye, hazırlanan müfettiş raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:34 ABONE OL
CHP'li Ekrem İmamoğlu belediyeyi bıraktı kayıp fincanın peşinde

Selim Kakışım, Trabzon'dan tebrik kartıyla birlikte iki parçadan oluşan gümüş hediyelik fincan takımı gönderdi. Hediyeden habersiz olan İmamoğlu, belediye personeline durumu sordu. Belediye içinde kargo ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEFTİŞ KURULU OLUŞTURDU
Kargo firması, İmamoğlu'na gönderilen paketin V.T. tarafından teslim alındığına dair kaşe ve imzalı bir belge bulunduğunu belirtti. V.T. ise teslim aldığı kargonun Kültür Kitapevi tarafından gönderilen 'Menzil' isimli kitap olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun makam izni ile kargo akıbetinin araştırılması için Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Olaya muhatap kişilerin ifadeleri alındı.

RAPOR HAZIRLANDI
Kakışım, müfettişe verdiği ifadesinde "İki parçadan ibaret gümüş telkâri zarfla fincan takımı ve kutlama mesajı içeren gümüş telkâri tabak gönderdim" dedi. Depo görevlisi T.D. "Kargo depoya hiç teslim edilmedi" diye konuştu. Müfettiş de olayla ilgili rapor hazırladı ve çelişkilere yer verdi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
V.T., müdürlük tarafından görevini daha dikkatli yapması konusunda ihtaren uyarıldı. Başka bir birimde görevlendirildi. V.T.'nin iki parça hediyelik fincan takımının kaybolması olayının faili olduğu bu nedenle cezalandırılması gerektiği ve V.T. ile birlikte kargo sorumluları ve depo sorumlularının da olayda iştiraki bulunduğu belirtilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İmamoğlu'na gönderilen iki parça fincan takımının akıbeti hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy’deki dere kirliliğine tepki yağıyor SON DAKİKA... Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İmamoğlu'nun manipülasyonunu ortaya çıkardı İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu’dan, Ekrem İmamoğlu’na tepki: “Siyasi intihalci” CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV bile İBB ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmeye başladı!

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li Ekrem İmamoğlu belediyeyi bıraktı kayıp fincanın peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA