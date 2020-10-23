Son dakika haberi... İYİ Parti'de yeni krizin adı JOE BIDEN! ABD Başkan adayı ile ne görüşüldü?

Liste kavgası ve İl Başkanı hakkındaki FETÖ'cülük iddialarının ardından İYİ Parti yeni bir kriz ve yeni bir son dakika haberi ile çalkalandı. İYİ Parti eski milletvekili ve şu an bağımsız milletvekili olan İsmail Ok İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in ABD Başkan adayı Joe Biden ile daha önce görüştüğüne ve Soros'çu olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Konu İYİ Parti'de başka bir tartışmanın kapısını aralarken Akşener yönetiminin ne söyleyeceği ise merak konusu... İşte çarpıcı iddia ve ayrıntılar;
Foto; İsmail Ok
ŞOKE EDEN SON DAKİKA İDDİASI! ESKİ İYİ PARTİLİ VEKİL AÇIKLADI: BIDEN İLE GÖRÜŞÜLDÜ!
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesinin sonrasında bu kriz çözülemeden İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan başka bir bomba iddia geldi. Ok, İYİ Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in Soros'çu olduğunu ve ABD Başkan Adayı Biden ile görüştüğünü söyledi.
Foto: Hasan Seymen
"AKSİNİ İSPAT EDERLERSE İSTİFA EDERİM"
Şu an Balıkesir Bağımsız Milletvekili olan eski İYİ partili İsmail Ok, "Hasan Seymen'in denge denetleme ağı, Joe Biden ile yaptığı toplantı, Türkiye'yi asimilasyonla suçlaması kongre sonrasında basında yer almıştır. Uğur Bey benim toplantıda Akşener'e CHP-HDP ortaklığı beni rahatsız ediyor dediğimde verdiği cevabın doğru olmadığını söyledi. Ben bir çağrıda bulunuyorum. İYİ Parti basın bürosu bunu kaydetti. Eğer bu söylediklerim doğru mu değil mi çıksın kamuoyuna bu kaydı versinler. Kamuoyu benim dediklerim doğru değil diyorsa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim, hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmaya da hazırım. Akşener bana 'Ülkücülerden senden başka kimse rahatsız değil bu konuda' dedi" ifadelerini kullandı.
Son dakika! İyi Parti'de FETÖ skandalından sonra yeni kriz! İyi Partili Hasan Seymen, Joe Biden ile ne görüştü? | Video
BU KARŞILIKLI BİR DEVLET GÖRÜŞMESİ DEĞİL! KOLAY GEÇİŞTİRİLEMEZ
Konuyla ilgili A Haber'e değerlendirmede bulunan Daily SABAH yazarı Merve Şebnem Oruç "Bu bir devlet görevlisi görüşmesi değildir. Kolayca geçiştirilmemesi gerekiyor. Bir açıklama yapılması gerekli. Konuyu bizler de gazeteciler olarak takip edeceğiz. Bakalım ne çıkacak" dedi.
Oruç "Kavuncu konusuyla ilgili de çok kısa olarak şunu söyleyebilirim. Suçun şahsiliği ilkesi var tabii ki. Kendisini bundan sorumlu tutamayız. Ama ortaya çıkan fotoğraflar bir ilişkiler ağını gösteriyor" dedi.