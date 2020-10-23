Son dakika haberi... İYİ Parti'de yeni krizin adı JOE BIDEN! ABD Başkan adayı ile ne görüşüldü?

"AKSİNİ İSPAT EDERLERSE İSTİFA EDERİM"

Şu an Balıkesir Bağımsız Milletvekili olan eski İYİ partili İsmail Ok, "Hasan Seymen'in denge denetleme ağı, Joe Biden ile yaptığı toplantı, Türkiye'yi asimilasyonla suçlaması kongre sonrasında basında yer almıştır. Uğur Bey benim toplantıda Akşener'e CHP-HDP ortaklığı beni rahatsız ediyor dediğimde verdiği cevabın doğru olmadığını söyledi. Ben bir çağrıda bulunuyorum. İYİ Parti basın bürosu bunu kaydetti. Eğer bu söylediklerim doğru mu değil mi çıksın kamuoyuna bu kaydı versinler. Kamuoyu benim dediklerim doğru değil diyorsa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim, hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmaya da hazırım. Akşener bana 'Ülkücülerden senden başka kimse rahatsız değil bu konuda' dedi" ifadelerini kullandı.

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BU KARŞILIKLI BİR DEVLET GÖRÜŞMESİ DEĞİL! KOLAY GEÇİŞTİRİLEMEZ

Konuyla ilgili A Haber'e değerlendirmede bulunan Daily SABAH yazarı Merve Şebnem Oruç "Bu bir devlet görevlisi görüşmesi değildir. Kolayca geçiştirilmemesi gerekiyor. Bir açıklama yapılması gerekli. Konuyu bizler de gazeteciler olarak takip edeceğiz. Bakalım ne çıkacak" dedi.

Oruç "Kavuncu konusuyla ilgili de çok kısa olarak şunu söyleyebilirim. Suçun şahsiliği ilkesi var tabii ki. Kendisini bundan sorumlu tutamayız. Ama ortaya çıkan fotoğraflar bir ilişkiler ağını gösteriyor" dedi.