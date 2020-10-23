Son dakika! İyi Parti'de FETÖ skandalından sonra yeni kriz! İyi Partili Hasan Seymen, Joe Biden ile ne görüştü? | Video

Son dakika haberleri... İyi Parti'de Ümit Özdağ'ın İyi Parti İstanbul İl Başkanım Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile ilişkisini açıklamasının ardından yeni bir kriz daha ortaya çıktı! İyi Partili Hasan Seymen'in İstanbul'da Joe Biden ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkgün Gazetesi Yazarı Kadir Yıldız, canlı yayında İyi Parti'de art arda yaşanan krizleri değerlendirdi...