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Eski İYİ 'den bomba açıklama! " FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandı"

İYİ 'ın açıklamaları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Özdağ, bir özel televizyon kanalında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için, 'FETÖ'cüdür' demişti. Bu açıklamaların ardından eski İYİ 'in bir canlı yayında söylediği sözler de İYİ Parti içerisindeki FETÖ iddialarını iyice alevlendirdi. Türkşen yaptığı açıklamada 'in FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kulllandığını iddia etti. "Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ'nün zerresi bizim içimize giremez' diye yola çıkıp FETÖ mağduru milletvekili adayı dört kişiden birini Meclis'e sokamıyorsanız hikaye anlatıyorsunuz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 01:32 ABONE OL
Eski İYİ Partili Ali Türkşen'den bomba açıklama! Meral Akşener FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamaları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Özdağ, bir özel televizyon kanalında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için, 'FETÖ'cüdür' demişti. Bu açıklamaların ardından eski İYİ Partili Ali Türkşen'in bir canlı yayında söylediği sözler de İYİ Parti içerisindeki FETÖ iddialarını iyice alevlendirdi. Türkşen yaptığı açıklamada Meral Akşener'in FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandığını iddia etti. "Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ'nün zerresi bizim içimize giremez' diye yola çıkıp FETÖ mağduru milletvekili adayı dört kişiden birini Meclis'e sokamıyorsanız hikaye anlatıyorsunuz" dedi.

Eski İYİ Partili Ali Türkşen'den flaş açıklama! "Meral Akeşener FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandı" Video

İşte eski İYİ Partili Ali Türkşen'in o açıklamaları;

"Siz Türkiye'nin siyasi arenasına 'biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ'nün zerresi bizim içimize giremez' diye yola çıkıp ondan sonra FETÖ'den sebep mağdur olmuş üçü Balyoz-Ergenekon'da hapis yatmış Ali Aydın, Vedat Yenerer, Ali Türkşen... 15 Temmuz'da vücuduna kurşun isabet eden Fatih Eryılmaz'ı alıyorlar da ondan sonra 'FETÖ asla içimize giremez' deyip bu dört kişiden birini Meclis'e sokamıyorsanız hikaye anlatıyorsunuz"

AKŞENER FETÖ MAĞDURU 4 İSİM İLE BÖYLE REKLAM YAPMIŞTI

Meral Akşener FETÖ mağduru 4 isim ile böyle reklam yapmıştı | Video

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Eski İYİ Partili Ali Türkşen'den bomba açıklama! "Meral Akşener FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandı"
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