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İYİ Parti'de kriz sürüyor! 'dan ve 'a ağır sözler

İYİ Partili 'ın il başkanları Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. İYİ Parti’yi karıştıran 'oy verilmeyecekler' listesi hazırladığı iddia edilen teşkilat başkanı suskunluğunu bozdu ve ilk kez konuştu. "Ümit Özdağ aday olmadın değil, olamadın" diyen Koray Aydın, İYİ Parti Milletvekili için de "Aytuncuğum yalancı ve etkisiz elemansın" dedi.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 19:18 ABONE OL

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın il başkanları Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

İYİ Parti'yi karıştıran 'oy verilmeyecekler' listesi hazırladığı iddia edilen teşkilat başkanı Koray Aydın suskunluğunu bozdu ve ilk kez konuştu.

İYİ Parti'de kriz sürüyor! Koray Aydın'dan Ümit Özdağ ve Aytun Çıray'a ağır sözler | Video

"AYTUNCUĞUM YALANCI VE ETKİSİZ ELEMANSIN"

Korau Aydın Özdağ için "Ümit Özdağ aday olmadın değil, olamadın" dedi. Aydın ayrıca İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray için de "Aytuncuğum yalancı ve etkisiz elemansın" dedi.

Parti içinde konuşulan "Koray Aydın çok güçlü" tartışmasıyla ilgili olarak ise "Gücümün sahibi Meral Akşener'dir" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamaların İYİ Parti'de tartışmaları daha da alevlendirmesi bekleniyor.

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İYİ Parti'de kriz sürüyor! Koray Aydın'dan Ümit Özdağ ve Aytun Çıray'a ağır sözler
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