İYİ Parti'de kriz sürüyor! Koray Aydın'dan Ümit Özdağ ve Aytun Çıray'a ağır sözler | Video

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın il başkanları Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. İYİ Parti’yi karıştıran 'oy verilmeyecekler' listesi hazırladığı iddia edilen teşkilat başkanı Koray Aydın suskunluğunu bozdu ve ilk kez konuştu. "Ümit Özdağ aday olmadın değil, olamadın" diyen Koray Aydın, İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray için de "Aytuncuğum yalancı ve etkisiz elemansın" dedi.

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın il başkanları Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. İYİ Parti'yi karıştıran 'oy verilmeyecekler' listesi hazırladığı iddia edilen teşkilat başkanı Koray Aydın suskunluğunu bozdu ve ilk kez konuştu. "Ümit Özdağ aday olmadın değil, olamadın" diyen Koray Aydın, İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray için de "Aytuncuğum yalancı ve etkisiz elemansın" dedi.