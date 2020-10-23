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HABERLERİ: İYİ Partililerin 'Bozkurt' fotoğrafına 'den çok sert tepki: Son uyarımızdır...

haberi: Genel Başkan Meral Akşener, önceki gün Kayseri Erciyes Tekir Yaylası’ndaki Başbuğ Otağı’nda partililerle birlikte bozkurt selamı verdi. Fotoğrafın ortaya çıkması ile kanadından tepki yağdı. MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy Twitter hesabından, “Hainlerin elinden tutan, zillet ittifakına tutunan, ülkücülere haydut diyecek kadar çukurlaşan, Türk düşmanlarına gülücükler saçan İP’çilerin Kayseri’de bozkurt yapmaları tenakuz uçurumudur." derken, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır" dedi.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:13 Son Güncelleme: 23.10.2020 08:29 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ: İYİ Partililerin 'Bozkurt' fotoğrafına MHP'den çok sert tepki: Son uyarımızdır...

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, önceki gün Kayseri Erciyes Tekir Yaylası'ndaki Başbuğ Otağı'nda partililerle birlikte bozkurt selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğrafa MHP'nin Kayseri milletvekillerinden ve il yönetiminden tepki geldi.

'AÇIĞA DÜŞTÜNÜZ, İYİ Mİ'

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy Twitter hesabından, "Hainlerin elinden tutan, zillet ittifakına tutunan, ülkücülere haydut diyecek kadar çukurlaşan, Türk düşmanlarına gülücükler saçan İP'çilerin Kayseri'de bozkurt yapmaları tenakuz uçurumudur.

Hürriyet'in haberine göre; Bozkurt işareti yapan ellerin önce temiz olması ahlak şartıdır. Açığa düştünüz, İYİ mi?" paylaşımını yaptı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de sosyal medya hesabından, "Başbuğ Türkeş'in izinden ayrılıp Papaz Ernest Renan'ın yoluna sapanların bir fotoğraf karesiyle şov timi kurduklarını ilan etmelerini tebessümle izliyoruz.

Erciyes'in suyu serttir, mertlik ister" tepkisini gösterdi. MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da "Bugün Kayseri, ülkücü hareketi öfkelendiren bir rezalete şahit oldu. Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır" dedi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: İYİ Partililerin 'Bozkurt' fotoğrafına MHP'den çok sert tepki: Son uyarımızdır...
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