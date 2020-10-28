SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Charlie Hebdo' tepkisi: Yaptığı bir mizah değil terbiyesizliktir

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ırkçı ve İslam karşısı dergi Charlie Hebdo'nun Başkan Erdoğan ile ilgili ahlaksız ve alçakça yayınlarına tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tahriki ile başlayan ırkçı ve İslam karşıtı dergi Charlie Hebdo'nun Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız ve alçakça yayınlarıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Bakan Albayrak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!" açıklamasını yaptı.

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OKTAY: İFLAH OLMAZ FRANSIZ PAÇAVRASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.



Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti; "Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."

ÇELİK: FRANSIZ DERGİSİ NEFRET ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo dergisinin iğrenç kapağıyla ilgili "Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." dedi.

ALTUN: BATI'NIN FAŞİST KANADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, alçak karikatürü kınadı. Altun paylaşımında, "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" ifadelerini kullandı.

Fransız Charlie Hebdo dergisinden Başkan Erdoğan'a alçak saldırı!

Fahrettin Altun’dan Charlie Hebdo’ya tepki: "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek"

Son dakika... AK Parti'den ırkçı Fransız dergisi Charlie Hebdo açıklaması

Fahrettin Altun’dan Charlie Hebdo’ya tepki: "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek"

Fransız Charlie Hebdo dergisinden Başkan Erdoğan'a alçak saldırı!

Fuat Oktay'dan Charlie Hebdo dergisine kınama

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